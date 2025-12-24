Πέθανε ο ηθοποιός Πατ Φιν σε ηλικία 60 ετών – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Ο κωμικός ηθοποιός Πατ Φιν, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε πολλές κωμικές σειρές, όπως το «The Middle» και το «The George Wendt Show» άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 60 ετών, χτυπημένος από καρκίνο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το TMZ, ο άτυχος ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025) στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα και την οικογένειά του.

Ο Πατ Φιν εμφανίστηκε στο Χόλιγουντ περίπου την ίδια εποχή με τον καλό του φίλο, τον Κρις Φάρλεϊ, με τον οποίον φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Μαρκέτ το 1987, έπαιξαν ράγκμπι μαζί εκεί και ήταν συγκάτοικοι στο Σικάγο όταν και οι δύο εντάχθηκαν στην κωμική ομάδα του «Second City».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Πατ Φιν ανέλαβε τον ρόλο του Τζο Μάγιο στο «Seinfeld» και στη συνέχεια υποδύθηκε τον Νταν Κόλμαν στο «The George Wendt Show» και τον Φιλ Τζούνιορ στο «Murphy Brown».

Ο ηθοποιός έγινε περισσότερο γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά «The Middle», όπου υποδύθηκε τον Μπιλ Νόργουντ από το 2011 έως το 2018.

Σημειώνεται ότι ο Πατ Φιν διαγνώστηκε με καρκίνο της ουροδόχου κύστης πριν από αρκετά χρόνια και έδωσε μία γενναία μάχη, αλλά δυστυχώς ηττήθηκε. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Ντόνα, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1990 και έχει αποκτήσει μαζί της 3 παιδιά.