Πέθανε ο ηθοποιός Peter Greene, ο «κακός» του Pulp Fiction

Έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός Peter Greene γνωστός για τους ρόλους του «κακού» σε πολλές ταινίες.

Ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν πέθανε την Παρασκευή (12.12.2025) στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όπως έκανε γνωστό ο μάνατζέρ του.

Ηταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Mask, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, και Pulp Fiction , στην οποία υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας, βιαστή και κατά συρροή δολοφόνο.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Γκρεγκ Έντουαρντς το βράδυ της Παρασκευής και συμπλήρωσε… «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Ο εκπρόσωπός του ανέφερε επίσης ότι ο Greene, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στο «Usual Suspects», επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η αιτία θανάτου.