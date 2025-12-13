Lifestyle

Πέθανε ο ηθοποιός Peter Greene, ο «κακός» του Pulp Fiction

Ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν πέθανε την Παρασκευή (12.12.2025) στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, όπως έκανε γνωστό ο μάνατζέρ του
Έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός  Peter Greene γνωστός για τους ρόλους του «κακού» σε πολλές ταινίες.

Ηταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Mask, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, και Pulp Fiction , στην οποία υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας, βιαστή και κατά συρροή δολοφόνο.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος», δήλωσε ο Γκρεγκ Έντουαρντς  το βράδυ της Παρασκευής και συμπλήρωσε… «Αληθινά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο πιο μεγάλη γινόταν. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

Ο εκπρόσωπός του ανέφερε επίσης ότι ο Greene, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στο «Usual Suspects», επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο τα γυρίσματα ενός νέου πρότζεκτ με τον Μίκι Ρουρκ, με τίτλο «Mascots».

Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η αιτία θανάτου.

