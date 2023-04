Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής Χάρι Μπελαφόντε, γνωστός και ως «βασιλιάς της calpyso».

Ο Χάρι Μπελαφόντε αποτέλεσε πρωτοπόρο καλλιτέχνη για την εποχή του και αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στη μάχη για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας. Πέθανε σήμερα στο σπίτι του στο Μανχάταν από καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο Μπελαφόντε υπήρξε πολέμιος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Με δημόσιες δηλώσεις του αντιτάχτηκε στο εμπάργκο των ΗΠΑ για την Κούβα, ενώ δήλωσε την αντίθεσή του στην εισβολή των ΗΠΑ στη Γρενάδα. Επανειλημμένα επικρότησε τον Φιντέλ Κάστρο, τον οποίο επισκέφτηκε στην Κούβα.

Σαν τραγουδιστής γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια «Matilda», «The banana boat song», «Island In the Sun», «Jump in the line», «Angelina».

Με αφορμή την ονομασία βιβλιοθήκης στη Νέα Υόρκη με το όνομά του ο ίδιος είχε δηλώσει τότε: «Την 1η Μαρτίου πριν από 90 χρόνια, γεννήθηκα εκεί. Το Χάρλεμ κατέχει μία πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και είναι τιμή μου που θα έχω ένα ξεχωριστό μέρος στην περιοχή. Μία βιβλιοθήκη είναι το μέρος, στο οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται, μαθαίνουν για τον κόσμο και ανακαλύπτουν νέες ιδέες.

Είμαι αισιόδοξος ότι όταν οι άνθρωποι θα έρχονται σε αυτό το κτίριο που θα φέρει τώρα το όνομά μου, θα εμπνέονται για να μάθουν μερικές από τις αγαπημένες αναζητήσεις μου – μουσική, συγγραφή και κοινωνική δικαιοσύνη».