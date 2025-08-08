Πέθανε ο πρώην άντρας της Κέλι Κλάρκσον, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του από καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε την Πέμπτη (07.08.2025) ο πρώην σύζυγος της Kέλι Κλάρκσον, Μπράντον Μπλακστοκ, ύστερα από μία μεγάλη και άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ που ήταν μάνατζερ ταλέντων και είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός ως πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον αλλά και ως θετός γιος της Ρίμπα ΜακΕντάιρ, πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε την είδηση ότι ο Μπράντον Μπλάκστοκ απεβίωσε. Ο Μπράντον πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ειρηνικά και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο People.

Λίγο νωρίτερα, η Κέλι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι πρώην άντρας της ήταν άρρωστος και ανέβαλε την παραμονή της στο Λας Βέγκας για να περάσει χρόνο με τα παιδιά τους, Ρίβερ και Ρέμινγκτον.

«Δυστυχώς, πρέπει να αναβάλω τις υπόλοιπες εμφανίσεις του Αυγούστου στο Λας Βέγκας. Ενώ συνήθως κρατάω την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, πέρυσι ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος και αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαι πλήρως παρών γι’ αυτά. Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους αγόρασαν εισιτήρια για τις συναυλίες και εκτιμώ πολύ τη χάρη, την καλοσύνη και την κατανόησή σας», έγραψε σε ανάρτησή της η Κέλι Κλάρκσον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέλι Κλάρκσον και ο Μπράντον Μπλάκστοκ ήταν παντρεμένοι από το 2013 μέχρι και το 2020 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο χωρισμός τους ήταν επεισοδιακός και είχαν γραφτεί για αυτόν δεκάδες δημοσιεύματα για τσακωμούς και εντάσεις.

Μετά το διαζύγιο του ζευγαριού η γνωστή τραγουδίστρια είχε πάρει την κύρια επιμέλεια των παιδιών τους.