Πέθανε ο Valentino: Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας

Ο Valentino δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος σχεδιαστής μόδας, αλλά ένας αληθινός θρύλος της κομψότητας και της ομορφιάς που κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατάφερε αλλάξει για πάντα τα δεδομένα στην ιστορία της μόδας. Εδώ και μερικές ώρες δεν είναι πια εδώ, αφού, σε ηλικία 93 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, βυθίζοντας στη θλίψη ολόκληρη την Ιταλία και τον χώρο της μόδας παγκοσμίως.
Ο Valentino Garavani, όπως ήταν το ονοματεπώνυμο του διάσημου σχεδιαστή μόδας που έγινε γνωστός σε όλον τον πλανήτη απλώς ως Valentino για δεκαετίες μεσουράνησε στα defiles όλου του κόσμου και το όνομά του έχει ταυτιστεί με την κομψότητα και τη φινέτσα. Όποια διάσημη κυρία επέλεγε να τη ντύσει ξεχώριζε με το στιλ της και μαγνήτιζε τα βλέμματα όπως. Ο «μάγος» της μόδας ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα και ο ιταλικός λαός θα τον αποχαιρετήσει όπως του αξίζει.
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Valentino Garavani, το σώμα του Valentino θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στις 21 και 22 Ιανουαρίου στην Piazza Mignanelli, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Το Rosso Valentino
Ο Valentino γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1932 στη Βόγκερα της βόρειας Ιταλίας και σε ηλικία 17 ετών ταξίδεψε στο Παρίσι. Το 1959 επέστρεψε στη Ρώμη, για να εκπληρώσει το μεγάλο του όνειρο, να ανοίξει το δικό του ατελιέ και τα κατάφερε! Το 1960 ιδρύθηκε κι επίσημα ο οίκος Valentino στη Via Condotti. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο της μόδας, καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την υψηλή ραπτική. Ο Valentino «έφυγε» αλλά άφησε πίσω του έναν «θησαυρό» για τους συνεχιστές του έργου του. Μεταξύ όσων μας κληρονόμησε είναι το διάσημο «κόκκινο» του Valentino, το Rosso Valentino, που ήταν το σήμα κατατεθέν του!
Το Rosso Valentino ήταν μια συγκεκριμένη, ζωντανή απόχρωση του κόκκινου, τo oποίο αποτυπώθηκε στα φορέματα του Valentino, που έγιναν σύμβολο θηλυκότητας, πολυτέλειας και αυτοπεποίθησης.
Η έμπνευση του εν λόγω χρώματος ήρθε στον Valentino όταν ως φοιτητής επισκέφθηκε την όπερα της Βαρκελώνης και είδε μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα. Η γυναίκα του έκανε μεγάλη εντύπωση διότι ξεχώριζε από το πλήθος και ο ταλαντούχος σχεδιαστής αποφάσισε να εντάξει το Rosso Valentino στην πρώτη του συλλογή. Έτσι το Rosso Valentino πρωτοεμφανίστηκε το 1959 με το θρυλικό φόρεμα «Fiesta» και είναι ένα έντονο, καθαρό κόκκινο χρώμα που συμβολίζει το πάθος. Πλέον, η ονομασία Rosso Valentino χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε σειρές ομορφιάς όσο και αρωμάτων.