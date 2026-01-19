Lifestyle

Πέθανε ο Valentino: Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας

Valentino

Ο Valentino δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος σχεδιαστής μόδας, αλλά ένας αληθινός θρύλος της κομψότητας και της ομορφιάς που κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατάφερε αλλάξει για πάντα τα δεδομένα στην ιστορία της μόδας. Εδώ και μερικές ώρες δεν είναι πια εδώ, αφού, σε ηλικία 93 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, βυθίζοντας στη θλίψη ολόκληρη την Ιταλία και τον χώρο της μόδας παγκοσμίως.  

Ο Valentino Garavani, όπως ήταν το ονοματεπώνυμο του διάσημου σχεδιαστή μόδας που έγινε γνωστός σε όλον τον πλανήτη απλώς ως Valentino για δεκαετίες μεσουράνησε στα defiles όλου του κόσμου και το όνομά του έχει ταυτιστεί με την κομψότητα και τη φινέτσα. Όποια διάσημη κυρία επέλεγε να τη ντύσει ξεχώριζε με το στιλ της και μαγνήτιζε τα βλέμματα όπως. Ο «μάγος» της μόδας ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα και ο ιταλικός λαός θα τον αποχαιρετήσει όπως του αξίζει. 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Valentino Garavani, το σώμα του Valentino θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στις 21 και 22 Ιανουαρίου στην Piazza Mignanelli, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

 
 
 
 
 
Το Rosso Valentino

Ο Valentino γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1932 στη Βόγκερα της βόρειας Ιταλίας και σε ηλικία 17 ετών ταξίδεψε στο Παρίσι. Το 1959 επέστρεψε στη Ρώμη, για να εκπληρώσει το μεγάλο του όνειρο, να ανοίξει το δικό του ατελιέ και τα κατάφερε! Το 1960 ιδρύθηκε κι επίσημα ο οίκος Valentino στη Via Condotti. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο της μόδας, καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την υψηλή ραπτική. Ο Valentino «έφυγε» αλλά άφησε πίσω του έναν «θησαυρό» για τους συνεχιστές του έργου του. Μεταξύ όσων μας κληρονόμησε είναι το διάσημο «κόκκινο» του Valentino, το Rosso Valentino, που ήταν το σήμα κατατεθέν του!

Το Rosso Valentino ήταν μια συγκεκριμένη, ζωντανή απόχρωση του κόκκινου, τo oποίο αποτυπώθηκε στα φορέματα του Valentino, που έγιναν σύμβολο θηλυκότητας, πολυτέλειας και αυτοπεποίθησης.

Η έμπνευση του εν λόγω χρώματος ήρθε στον Valentino όταν ως φοιτητής επισκέφθηκε την όπερα της Βαρκελώνης και είδε μια γυναίκα ντυμένη στα κόκκινα. Η γυναίκα του έκανε μεγάλη εντύπωση διότι ξεχώριζε από το πλήθος και ο ταλαντούχος σχεδιαστής αποφάσισε να εντάξει το Rosso Valentino στην πρώτη του συλλογή. Έτσι το Rosso Valentino πρωτοεμφανίστηκε το 1959 με το θρυλικό φόρεμα «Fiesta» και είναι ένα έντονο, καθαρό κόκκινο χρώμα που συμβολίζει το πάθος. Πλέον, η ονομασία Rosso Valentino χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε σειρές ομορφιάς όσο και αρωμάτων. 

Το κόκκινο ήταν ένα χρώμα που αποτελούσε πηγή έμπνευση για τον διάσημο σχεδιαστή / REUTERS / Alessandro Bianchi

Η ίδρυση του οίκου

Μετά τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου εργάστηκε στους οίκους Jean Desses και Guy Laroche, ο Valentino θέλησε να επιστρέψει στη γενέτειρά του, την Ιταλία και να χτίσει εκεί τη δική του καριέρα. Έτσι, το 1960 κατάφερε να ανοίξει τον δικό του οίκο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την επαγγελματική κίνηση έπαιξε η γνωριμία του με τον φοιτητή αρχιτεκτονικής Giancarlo Giammetti.

Ο Giancarlo Giammetti ήταν φοιτητής στο δεύτερο έτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής στη Ρώμη όταν συνάντησε τον Valentino Garavani. Η γνωριμία τους έγινε τυχαία στις 31 Ιουλίου 1960 στο Cafe de Paris στη Via Veneto της Ρώμης. Εκείνη τη μέρα, ο 18χρονος τότε φοιτητής μετέφερε τον Valentino στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του και ανάμεσά τους ξεκίνησε μία σχέση που κράτησε για πολλές δεκαετίες. Παράλληλα, λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους, ο Giammetti εγκατέλειψε τις σπουδές του για να γίνει ο επιχειρηματικός και προσωπικός σύντροφος του Valentino.

Ο Giancarlo Giammetti είχε σημαντικό ρόλο στον οίκο Valentino, καθώς ήταν ο «αρχιτέκτων στο παρασκήνιο» και είχε αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης, η οποία στη συνέχεια κατάφερε να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία μόδας.

Σήμερα, ο Giancarlo Giammetti είναι 83 ετών και παρά τη συνταξιοδότησή του από τον οίκο μόδας το 2007, παραμένει ενεργός, καθώς είναι είναι επίτιμος πρόεδρος του οίκου Valentino και διαχειρίζεται τις πολιτιστικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ιδρύματός τους. 

Η διεθνής καταξίωση οίκου Valentino ήρθε το 1962 στη Φλωρεντία, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει και να μαγέψει την παγκόσμια ελίτ. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ο οίκος απέκτησε αμέσως πελάτισσες από τη διεθνή αριστοκρατία αλλά και το Χόλιγουντ. Μάλιστα, κάποιες από τους πρώτες του πελάτισσες ήταν η Elizabeth Taylor και η Audrey Hepburn.

Valentino
Ο Valentino Garavani με τον Giancarlo Giammetti το 2008 / REUTERS / Denis Balibouse

Ο σχεδιαστής των σταρ

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Valentino έντυσε κάποιες από τις πιο διάσημες κυρίες του Χόλιγουντ και του διεθνούς τζετ σετ, όπως η Jacqueline Kennedy, η Elizabeth Taylor, η Audrey Hepburn και η Sophia Loren. Μάλιστα, η «Jackie O» υπήρξε η σημαντικότερη πελάτισσα και φίλη του, καθώς ο Valentino σχεδίασε τα έξι μαύρα σύνολα που φόρεσε κατά το έτος πένθους μετά τη δολοφονία του Kennedy. Επίσης, σχεδίασε και το νυφικό της για τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968.

Επίσης έχει ντύσει την Julia Roberts και την Anne Hathaway.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Valentino Garavani (@realmrvalentino)

Σήμερα, η Zendaya, η Florence Pugh και η Lana Del Rey αποτελούν τις νέες πρέσβειρες του οίκου Valentino.

Το στιλ του

Η κομψότητα και η χάρη είναι συνώνυμα των ρούχων που σχεδίαζε ο Valentino. Τα σχέδιά του χαρακτηρίζονταν από καλοραμμένα πατρόν, δαντέλες, κεντήματα, θηλυκές γραμμές και άψογη εφαρμογή. Μάλιστα, το στιλ του Valentino, γνωστό και ως «Valentino Chic», ορίζεται από την απόλυτη θηλυκότητα, την αριστοκρατική κομψότητα και την προσιτή πολυτέλεια. 

Εκτός από το διάσημο Rosso Valentino, έχει ξεχωρίσει και η συλλογή του White Collection που κυκλοφόρησε το 1968! Ήταν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του, καθώς ήταν μία ολόλευκη συλλογή που εξέπεμπε λάμψη και κομψότητα.

Η αποχώρηση και η διαδοχή

Ο Valentino Garavani αποχώρησε επίσημα από τον οίκο του τον Ιανουάριο του 2008, ενώ η ανακοίνωση της απόσυρσής του έγινε το 2007. Η τελευταία του επίδειξη υψηλής ραπτικής πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ροντέν στο Παρίσι στις 23 Ιανουαρίου 2008.

Η Alessandra Facchinetti υπήρξε η πρώτη διάδοχος του Valentino, το 2008, αλλά η θητεία της διήρκεσε μόνο δύο σεζόν.

Από το 2024, τα ηνία του οίκου Valentino έχει αναλάβει ο Alessandro Michele, φέρνοντας μια νέα αισθητική που αναμειγνύει την κληρονομιά του Valentino με τη δική του μαξιμαλιστική ματιά. 

Στη συνέχεια, το δίδυμο Maria Grazia Chiuri και Pierpaolo Piccioli ανέλαβαν τη διαχείριση του οίκου από το 2008 έως το 2016. Εκείνη αποχώρησε το 2016 και ο Piccioli παρέμεινε ο μοναδικός καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου ως το 2024.

Τον Μάρτιο του 2024, ο οίκος ανακοίνωσε την αποχώρηση του Piccioli και τον διορισμό του Alessandro Michele, που ήταν πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci. Ο Michele παρουσίασε την πρώτη του επίδειξη (Spring/Summer 2025) στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, φέρνοντας μια νέα, μαξιμαλιστική και ανδρόγυνη κατεύθυνση στον οίκο.

Επίσης, τον Αύγουστο του 2025, ο CEO Jacopo Venturini αποχώρησε από τον οίκο, σε μια περίοδο ανακατατάξεων για την ηγεσία της εταιρείας.

