Πέθανε ο Valentino: Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας

Η ίδρυση του οίκου

Μετά τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου εργάστηκε στους οίκους Jean Desses και Guy Laroche, ο Valentino θέλησε να επιστρέψει στη γενέτειρά του, την Ιταλία και να χτίσει εκεί τη δική του καριέρα. Έτσι, το 1960 κατάφερε να ανοίξει τον δικό του οίκο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την επαγγελματική κίνηση έπαιξε η γνωριμία του με τον φοιτητή αρχιτεκτονικής Giancarlo Giammetti.

Ο Giancarlo Giammetti ήταν φοιτητής στο δεύτερο έτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής στη Ρώμη όταν συνάντησε τον Valentino Garavani. Η γνωριμία τους έγινε τυχαία στις 31 Ιουλίου 1960 στο Cafe de Paris στη Via Veneto της Ρώμης. Εκείνη τη μέρα, ο 18χρονος τότε φοιτητής μετέφερε τον Valentino στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του και ανάμεσά τους ξεκίνησε μία σχέση που κράτησε για πολλές δεκαετίες. Παράλληλα, λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους, ο Giammetti εγκατέλειψε τις σπουδές του για να γίνει ο επιχειρηματικός και προσωπικός σύντροφος του Valentino.

Ο Giancarlo Giammetti είχε σημαντικό ρόλο στον οίκο Valentino, καθώς ήταν ο «αρχιτέκτων στο παρασκήνιο» και είχε αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης, η οποία στη συνέχεια κατάφερε να γίνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία μόδας.

Σήμερα, ο Giancarlo Giammetti είναι 83 ετών και παρά τη συνταξιοδότησή του από τον οίκο μόδας το 2007, παραμένει ενεργός, καθώς είναι είναι επίτιμος πρόεδρος του οίκου Valentino και διαχειρίζεται τις πολιτιστικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες του ιδρύματός τους.

Η διεθνής καταξίωση οίκου Valentino ήρθε το 1962 στη Φλωρεντία, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει και να μαγέψει την παγκόσμια ελίτ. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ο οίκος απέκτησε αμέσως πελάτισσες από τη διεθνή αριστοκρατία αλλά και το Χόλιγουντ. Μάλιστα, κάποιες από τους πρώτες του πελάτισσες ήταν η Elizabeth Taylor και η Audrey Hepburn.

Ο σχεδιαστής των σταρ

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Valentino έντυσε κάποιες από τις πιο διάσημες κυρίες του Χόλιγουντ και του διεθνούς τζετ σετ, όπως η Jacqueline Kennedy, η Elizabeth Taylor, η Audrey Hepburn και η Sophia Loren. Μάλιστα, η «Jackie O» υπήρξε η σημαντικότερη πελάτισσα και φίλη του, καθώς ο Valentino σχεδίασε τα έξι μαύρα σύνολα που φόρεσε κατά το έτος πένθους μετά τη δολοφονία του Kennedy. Επίσης, σχεδίασε και το νυφικό της για τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968.

Επίσης έχει ντύσει την Julia Roberts και την Anne Hathaway.

Σήμερα, η Zendaya, η Florence Pugh και η Lana Del Rey αποτελούν τις νέες πρέσβειρες του οίκου Valentino.

Το στιλ του

Η κομψότητα και η χάρη είναι συνώνυμα των ρούχων που σχεδίαζε ο Valentino. Τα σχέδιά του χαρακτηρίζονταν από καλοραμμένα πατρόν, δαντέλες, κεντήματα, θηλυκές γραμμές και άψογη εφαρμογή. Μάλιστα, το στιλ του Valentino, γνωστό και ως «Valentino Chic», ορίζεται από την απόλυτη θηλυκότητα, την αριστοκρατική κομψότητα και την προσιτή πολυτέλεια.

Εκτός από το διάσημο Rosso Valentino, έχει ξεχωρίσει και η συλλογή του White Collection που κυκλοφόρησε το 1968! Ήταν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του, καθώς ήταν μία ολόλευκη συλλογή που εξέπεμπε λάμψη και κομψότητα.

Η αποχώρηση και η διαδοχή

Ο Valentino Garavani αποχώρησε επίσημα από τον οίκο του τον Ιανουάριο του 2008, ενώ η ανακοίνωση της απόσυρσής του έγινε το 2007. Η τελευταία του επίδειξη υψηλής ραπτικής πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ροντέν στο Παρίσι στις 23 Ιανουαρίου 2008.

Η Alessandra Facchinetti υπήρξε η πρώτη διάδοχος του Valentino, το 2008, αλλά η θητεία της διήρκεσε μόνο δύο σεζόν.

Από το 2024, τα ηνία του οίκου Valentino έχει αναλάβει ο Alessandro Michele, φέρνοντας μια νέα αισθητική που αναμειγνύει την κληρονομιά του Valentino με τη δική του μαξιμαλιστική ματιά.

Στη συνέχεια, το δίδυμο Maria Grazia Chiuri και Pierpaolo Piccioli ανέλαβαν τη διαχείριση του οίκου από το 2008 έως το 2016. Εκείνη αποχώρησε το 2016 και ο Piccioli παρέμεινε ο μοναδικός καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου ως το 2024.

Τον Μάρτιο του 2024, ο οίκος ανακοίνωσε την αποχώρηση του Piccioli και τον διορισμό του Alessandro Michele, που ήταν πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Gucci. Ο Michele παρουσίασε την πρώτη του επίδειξη (Spring/Summer 2025) στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, φέρνοντας μια νέα, μαξιμαλιστική και ανδρόγυνη κατεύθυνση στον οίκο.

Επίσης, τον Αύγουστο του 2025, ο CEO Jacopo Venturini αποχώρησε από τον οίκο, σε μια περίοδο ανακατατάξεων για την ηγεσία της εταιρείας.