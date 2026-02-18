Πέτρος Φιλιππίδης: «Είμαι μια χαρά» – «Είχε στην αρχή μια δόση ειρωνείας» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μίλησε έστω και λακωνικά για πρώτη φορά μετά το τέλος της πολύκροτης δίκης του, πριν μπει στο θέατρο «Άνεσις» για το έργο «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου». Οι δηλώσεις του ηθοποιού στην εκπομπή «Super Katerina» σχολιάστηκαν από το πάνελ της εκπομπής, με την Κατερίνα Καινούργιου να κάνει λόγο για μια δόση ειρωνείας του 63χρονου.

Πριν σχολιάσει η Κατερίνα Καινούργιου, προβλήθηκαν οι δηλώσεις που έκανε ο Πέτρος Φιλιππίδης: «Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε» είπε ο ηθοποιός.

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε από την Κατερίνα Καινούργιου και το πάνελ της εκπομπής, με την παρουσιάστρια να σημειώνει πως, παρά μια αρχική δόση ειρωνείας, ο ηθοποιός διατήρησε ευγενική στάση απέναντι στη ρεπόρτερ. «Τον ευχαριστούμε πολύ αρχικά, θα σας εξηγήσω. Είχε στην αρχή μια δόση ειρωνείας, αλλά βλέποντας ότι και η Άννα μας είναι πολύ ευγενική, ήτανε και αυτός πολύ ευγενικός στη συνέχεια. Με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι…

Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά και τη δουλειά του ρεπόρτερ, κατάλαβες; Και ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει και να περιμένει να είσαι ευγενικός ρεπόρτερ όπως είναι η Άννα, απ’ έξω από το θέατρο για μία δήλωσή του. Γι’ αυτό θεωρώ ότι και κοντοστάθηκε και μίλησε», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, οποίος είπε: «Δεν είναι μόνο η ευγένεια της Άννας Πανταζή, είναι και η συστολή που είχε, γιατί το είδαμε και αρκετές φορές πάνω το βίντεο. Γιατί θα το πω λίγο αυτό. Έχουμε μία γραμμή τέλος πάντων να μην πιέζουμε τους ανθρώπους επειδή δεν θέλουν να μιλήσουν και την κρατάμε και αυτό είναι πολύ ωραίο και δημοσιογραφικά. Όμως, νομίζω ότι ο Φιλιππίδης παιδιά…».

Με την Κατερίνα Καινούργιου να παρεμβαίνει: «Δεν υπάρχει γραμμή. Είναι αυτό που θέλουμε εμείς σαν εκπομπή».

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αποφασίζει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συνεδρίαση της 1ης Απριλίου θα παραστούν οι δικηγόροι του ηθοποιού, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα παρευρεθεί και ο ίδιος. Στο επίκεντρο της διαδικασίας θα τεθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα, με κύριο θέμα την αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η υπεράσπισή του κατά της απόφασης.