Πέτρος Φιλιππίδης: Το νέο «στοίχημα» του ηθοποιού, 8 μήνες μετά τη φωτιά στο σπίτι που έμενε επί της Πατησίων

Ο Πέτρος Φιλιππίδης φέρεται να συντονίζει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από εργασίες που γίνονται στο σπίτι της οδού Πατησίων που νοίκιαζε και καταστράφηκε από φωτιά το καλοκαίρι του 2025. Ο ηθοποιός έχει διαρκώς στο πλευρό του, τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου, η οποία τον στηρίζει. Το νέο «στοίχημα» έχει να κάνει με την ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών, που θα του επιτρέψει να επιστρέψει στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso το σπίτι επί της οδού Πατησίων, αναμένεται σύντομα να «ζωντανέψει» ξανά. Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στον ακάλυπτο χώρο στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο, όπου διέμενε ο ηθοποιός. Οι φλόγες τύλιξαν την τέντα του διαμερίσματος και σε διπλανό μπαλκόνι, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά και όπως είχε ακουστεί τότε προσπάθησε αρχικά να τη σβήσει μόνος του. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, απομακρύνθηκε εγκαίρως από το διαμέρισμα, χωρίς να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά.

«Είμαι έξι μήνες άστεγος και έχω καταστραφεί οικονομικά. Δεν γνωρίζω για το πόρισα ούτε εγώ, ούτε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού» φέρεται να είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τον Δεκέμβριο του 2025. Τότε είχε επικοινωνήσει την έντονη ενόχλησή του, επειδή όπως έλεγε δεν ενημερώθηκε επίσημα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού παραμένει στο πλευρό του πελάτη του και μαζί σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.