Πέτρος Γαϊτάνος για «κρίση αξιών»: Οι νεότερες γενιές παραδίδονται στην αρνητική πλευρά της ανθρώπινης φύσης

«Σήμερα βλέπουμε ολοένα και συχνότερα φαινόμενα ασυδοσίας, τα οποία πηγάζουν από την άρνηση του ανθρώπου να ακολουθήσει τη σωτήρια οδό του Θεού» λέει ο Πέτρος Γαϊτάνος
Πέτρος Γαϊτάνος
Πέτρος Γαϊτάνος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Πέτρος Γαϊτάνος παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Enjoy» και τη δημοσιογράφο Γιώτα Βαζούρα. Ο καλλιτέχνης ρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν υπάρχει κρίση αξιών στην Ελλάδα του 2026, με τον ίδιο να απαντάει καταφατικά. Κατά την άποψή του, όλα πηγάζουν από την άρνηση του ανθρώπου να ακολουθήσει τη σωτήρια οδό του Θεού.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε σε άλλο σημείο πως «κλειδί» στη δική του καλλιτεχνική πορεία, ήταν και παραμένει η συνέπεια. Έμεινε, όπως είπε, συνεπής στις αξίες του και το τελικό αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Χρειάστηκε να κάνει κατά διαστήματα υπομονή. Δεν το μετάνιωσε. «Πάντα η άξια τέχνη αναδεικνύει εκείνον που την επιλέγει, ποτέ το αντίθετο» λέει χαρακτηριστικά.

Στις 20 Μαΐου 2026, θα παρουσιάσει την αφηγηματική μουσική παράσταση «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο βίος – Οι λόγοι & οι ύμνοι του Αγίου» στο Θέατρο Ακροπόλ, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Διδασκάλου και του Λεωνίδα Κακούρη.

Σε μια εποχή όπου η προβολή συχνά υπερισχύει της ουσίας, πώς μπορεί η τέχνη να διατηρήσει το βάθος της;

Μόνο μέσα από τις ποιότητες του ατόμου και του είναι του. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ο καλλιτέχνης να είναι συνεπής. Να αντέχει στη σύγκρουση με τα εφήμερα καλέσματα και να δημιουργεί διαρκώς κάτι καινούργιο, βασισμένο στις αιώνιες αξίες που διαμορφώνουν το έργο του και το καθιστούν ελκυστικό για τον αποδέκτη. Αυτό σίγουρα θέλει υπομονή και αυτοθυσία.

Εν κατακλείδι, όταν ο άνθρωπος κινείται προς το αγαθό, αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφέρονται και στο έργο του. Οι αγαθές προθέσεις μπορούν να διαφυλάξουν και την ποιότητα του καλλιτεχνικού έργου και να διατηρήσουν ανοιχτό το πεδίο επικοινωνίας με το κοινό. Όταν η τέχνη γεννάται με σκοπό να υπηρετήσει τον συνάνθρωπο, διατηρεί το βάθος της φυσικά και διαχρονικά στον χώρο που της αξίζει. Πάντα η άξια τέχνη αναδεικνύει εκείνον που την επιλέγει, ποτέ το αντίθετο.

Πιστεύετε ότι η εποχή μας αντιμετωπίζει κρίση αξιών;

Ναι, συμβαίνει αυτό και με λυπεί πολλές φορές έντονα. Δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι και ιδίως οι νεότερες γενιές παραδίδονται συχνά στην αρνητική πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Στην παρακοή, στην αναρχία, στην αποστασία και στον άκριτο δικαιωματισμό.

Κάθε γενιά, άλλωστε, αναδεικνύει την ποιότητα της και κρίνεται από την αυθόρμητη κίνηση του είναι της, είτε προς την κακία είτε προς την αρετή. Σήμερα βλέπουμε ολοένα και συχνότερα φαινόμενα ασυδοσίας, τα οποία πηγάζουν από την άρνηση του ανθρώπου να ακολουθήσει τη σωτήρια οδό του Θεού.

