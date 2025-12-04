Πέτρος Ιακωβίδης: H λαμπερή γιορτή για τα 10 χρόνια στη δισκογραφία και το νέο album 

Ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε με μοναδικό τρόπο τα 10 του χρόνια στη δισκογραφία και την κυκλοφορία του νέου album «Μ’ Ακούς;», σε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, μουσική κι εκπλήξεις.

Η γιορτή ξεκίνησε με μια έκπληξη, καθώς προβλήθηκαν videos με συνεργάτες του Πέτρου Ιακωβίδη και ανθρώπους από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής να μιλούν για εκείνον, κάνοντάς τον να συγκινηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, του απένειμε τιμητική πλακέτα για τα 10 χρόνια στη δισκογραφία και, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος χορτάτος από αγάπη, ταλέντο και επιτυχία… Είναι ένας άνθρωπος πιστός, καλό παιδί και με αστείρευτο ταλέντο».

Συγκινημένος και χαρούμενος, ο πολυεπιτυχημένος επιδραστικός ερμηνευτής και δημιουργός πήρε τον λόγο και είπε: «οφείλω σε όσους είναι εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Δεν είναι ωραίο να είμαστε μόνοι μας – είναι ωραίο να έχουμε συνεργάτες που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν να πετυχαίνουμε τους στόχους μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκπλήξεις είχαν και συνέχεια, καθώς ο Γιώργος Αρσενάκος ανακοίνωσε επί σκηνής την ανανέωση του συμβολαίου της Panik με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Η γιορτή κορυφώθηκε με πολλή μουσική. Ο Πέτρος Ιακωβίδης, πλαισιωμένος από την ορχήστρα του, παρουσίασε live το νέο album «Μ’ Ακούς;» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και γνωρίζει τεράστια απήχηση. Το tracklist περιλαμβάνει 19 τραγούδια – σταθμούς, με τα «Μ’ Ακούς;», «Μην Κοιμάσαι Απόψε Αλλού», «Κερασμένα» και «Έμαθα Παντρεύεσαι» να οδηγούν την κούρσα των επιτυχιών.

Παρόντες στη «μαγική» βραδιά, που παρουσίασε η Ανθή Βούλγαρη κι έγινε στο «VogClub» όπου εδώ πολλούς μήνες εμφανίζεται με τεράστια επιτυχία ο Πέτρος Ιακωβίδης, βρέθηκε πλήθος κόσμου από τον χώρο της μουσικής, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ραδιοφώνων. Μεταξύ αυτών ήταν οι Νατάσα Θεοδωρίδου, Josephine, Λένα Ζευγαρά, Φοίβος, Νίκος Απέργης, Γιώργος Λιβάνης, Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Χριστίνα Μηλιού, Νικόλ Σαραβάκου, Βίκυ Γεροθόδωρου, Ηλίας Φιλίππου, Χρήστος Τσιλόπουλος και Φαίη Θεοχάρη.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 2015 με το «Ο Ερωτάς Μου Γίνε», με την πορεία του να είναι διαρκώς ανοδική. Όλα αυτά τα 10 χρόνια είναι γεμάτα δημιουργικότητα, ασταμάτητες no1 επιτυχίες, πλατινένιες και χρυσές διακρίσεις σε albums και singles, εκατομμύρια streams και YouTube views και sold out εμφανίσεις, στοιχεία που τον καθιστούν έναν από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.