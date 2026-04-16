Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»

Ο Πέτρος Ίμβριος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε για τα επαγγελματικά του, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που άκουσε, όταν παντρεύτηκε τη Ναταλία Γερμανού.

«Έχω ετοιμάσει ένα medley με τέσσερα παλιά μου τσιφτετέλια, τα οποία είχαν αδικηθεί», είπε αρχικά ο Πέτρος Ίμβριος.

Ο Πέτρος Ίμβριος είπε στη συνέχεια: «Τα τραγούδια είναι όπως και οι άνθρωποι, έχουν την τύχη τους και κάνουν την καριέρα τους. Εμείς οι παλαιότεροι, που κάναμε καριέρα στα 90s, ξανασυστηνόμαστε σήμερα στον κόσμο. Το πανηγύρι υφίσταται εδώ και αιώνες, είναι διασκέδαση, δεν πρέπει να είναι παρεξηγημένο».

Ο Πέτρος Ίμβριος ανέφερε επίσης: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα. Αυτά με πείραζαν στην αρχή, γιατί δεν ήταν αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια δεν με ενδιαφέρει, ας πει κι ας γράψει ο καθένας ότι θέλει».