Πέτρος Ίμβριος για τον Βασίλη Καρρά: «Μου στάθηκε πολύ, στεναχωρήθηκα που δεν πήγα στη συναυλία του»

Για τη συναυλία στη μνήμη του Βασίλη Καρρά, αλλά και για την απώλεια της μητέρας του απάντησε ο Πέτρος Ίμβριος, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Τετάρτης (20.08.2025).

«Εγώ ήμουν ένα από τα καλλιτεχνικά παιδιά του Βασίλη Καρρά. Αυτός με έφερε στην Αθήνα και μου έγραψε τραγούδια στον πρώτο μου δίσκο. Μου στάθηκε πάρα πολύ. Με πίκρανε που δεν ήμουν στη συναυλία, θα μπορούσα έστω να πω το τραγούδι που του είχα γράψει, το “Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω”», σχολίασε αρχικά.

Ο Ζαφείρης Μελάς είχε πολλά δίκια και μπράβο του που τοποθετήθηκε. Είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν λαϊκοί τραγουδιστές στη συναυλία και όχι το παρεάκι μίας μόνο δισκογραφικής», συνέχισε.

Για την απώλεια της μητέρας του, ο Πέτρος Ίμβριος είπε: «Είναι δύσκολα χωρίς τη μαμά, είναι ένα αγκάθι που δεν σταματάει να σε τσιγκλάει. Ακόμα μπαίνω στη διαδικασία να την πάρω τηλέφωνο».