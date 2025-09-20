Πέτρος Κωστόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Έχω δει να της φιλάνε το χέρι στη Μύκονο λες και ήταν η Παναγία της Τήνου

Πέτρος Κωστόπουλος και Ελένη Μενεγάκη διατηρούν φιλική σχέση εδώ και δεκαετίες. Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια και αποκάλυψε μια σκηνή στη Μύκονο που του έμεινε αξέχαστη. Τον τρόπο που μια παρέα από την Κύπρο, θέλησε να εκφράσει τον θαυμασμό και την αγάπη που αισθανόταν για εκείνη.

Τη συζήτηση στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» πυροδότησε η απόφαση που πήρε η Ελένη Μενεγάκη να δωρίσει 61 βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ελασσόνας. Ο Πέτρος Κωστόπουλος πήρε κάποια στιγμή τον λόγο και περιέγραψε τις αναμνήσεις του από τις εποχές που ο κόσμος στον δρόμο προσπαθούσε να πλησιάσει την παρουσιάστρια.

«Επειδή το έστειλε η Μενεγάκη, θα πάει να πάρει ο άλλος το βιβλίο να το διαβάσει; Έχω ζήσει με την Ελένη πάρα πολλά, έχω δει να της φιλάνε το χέρι στη Μύκονο κάτι Κύπριοι λες και ήταν η Παναγιά της Τήνου», αφηγήθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος και πρόσθεσε: «Την είδαν στον δρόμο, “γεια σου Ελένη!” και της φιλάγανε το χέρι. Εγώ έκανα τον σταυρό μου. Αυτό ήταν πριν από 15 χρόνια».

«Το να πάω όμως να πάρω ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, επειδή το έστειλε η Μενεγάκη, πρέπει να είμαι πυροβολημένος από όλες τις πλευρές», κατέληξε στο σχόλιό του ο Πέτρος Κωστόπουλος στη νέα πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που πλέον κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση έχει τον χρόνο και την όρεξη ώστε να απολαμβάνει τα ταξίδια και τις εξορμήσεις της εξερευνώντας νέους προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ελένη Μενεγάκη είχε μοιραστεί και πολλές στιγμές από τις διακοπές της στην Άνδρο, όπου βρέθηκε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.