Πέτρος Κωστόπουλος για Ελένη Μενεγάκη: Βγαίνει μια «κυράτσα», ψεύτρα και βλαχάρα που λέει ότι χώρισε

Ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στις φήμες που διακινήθηκαν τις τελευταίες μέρες για την Ελένη Μενεγάκη, περί υποτιθέμενου χωρισμού της. Ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής τόνισε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, πως ευθύνη εκτός από εκείνον που δημιουργεί μια «ψεύτικη» είδηση, έχει και εκείνος που την διακινεί. Έδωσε τη δική του ερμηνεία στα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες και αποκάλυψε πως είχε ζήσει και ο ίδιος κάτι ανάλογο στο παρελθόν, όταν μια σειρά από δημοσιεύματα έκαναν λόγο για χωρισμό του, χωρίς κάτι τέτοιο να ισχύει.

Όπως είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Ελένη Μενεγάκη φροντίζει να μην δίνει ποτέ αφορμές για τα προσωπικά της. Επικρότησε την απόφαση της φίλης του να διαψεύσει τα ανυπόστατα δημοσιεύματα με ανακοίνωσή της και τόνισε πως ο «θόρυβος» των τελευταίων ημερών, είχε σαν αποτέλεσμα να χαλάσει η ηρεμία του ζευγαριού που κλήθηκε αναπάντεχα να διαχειριστεί την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Η Ελένη δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή. Καταρχήν αυτή τη στιγμή, σαν παντρεμένη αλλά και πριν. Και στον προηγούμενο γάμο της. Δεν δίνει καμιά αφορμή, δεν είναι καμιά γυναίκα που θα βγει έξω, θα πάει στα μπουζούκια, θα πάει να κυκλοφορήσει. Ο Ματέο επίσης το ίδιο πράγμα. Είναι μαζεμένοι. Όπως είπε ο Καβατζίκης, δεν αφήνει κανέναν να μπει στο σπίτι να ξέρει, να μάθει, να γίνει. Και αυτά τα οποία συνέβησαν, έχουν συμβεί κι άλλη φορά και με άλλους ανθρώπους, εγώ το έχω υποστεί στη ζωή μου, όταν ήμουνα μια χαρά με τη γυναίκα μου στα 3-4 χρόνια, να διαβάζω “χώρισε”.

Ο κάθε ανεύθυνος, βγαίνει μία “κυράτσα” τώρα, δεν ξέρω τι “κυράτσα” είναι, ψεύτρα, βλαχάρα των media όπως τις έλεγε ο Χατζηστεφάνου, που λέει ότι εμείς στην Άνδρο το ξέρουμε. Γράφει στο “X”. Και από ‘κει ξεκινάει, βγαίνει σε ένα site ότι χώρισε. Μετά το είδα και αλλού. Δεν θέλω να επεκταθώ…

Το θέμα είναι πως ό,τι κι αν ακούστηκε, είτε από δω, είτε από κει, είτε με όνομα, είτε με υπονοούμενα, ήταν εκτός κάθε πραγματικότητας, διότι αυτοί, απ’ ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, είναι μια χαρά. Το παιδί της ακόμα ψαχνόταν. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο και το παιδί το μεγαλύτερο να ψάχνεται τι είναι αλήθεια, από αυτά που λένε, δηλαδή είναι τρελό. Και όταν έχεις παιδιά, το είπατε και εσείς εδώ, όταν έχεις παιδιά και πάνε σχολείο, είναι προφανές ότι ο γονιός κουτσομπολεύει τη διάσημη της τάξης, μαμά…» ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λοιπόν, το να κερδίσεις πέντε κλικ και να κάνεις όλα αυτά και να κάνεις όλη αυτή την αναξιοπρέπεια, εγκληματική αναξιοπρέπεια και να λέει ο άλλος ρώτησα πέντε, ρώτησα δύο, έμαθα από δω, πήρα τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι παραμύθια φούρναρης, τα οποία δεν καταλαβαίνω πού αποσκοπούν και στο τέλος, για μένα, το πληρώνουν. Και φαίνεται το πληρώνουν. Όταν κάνεις την αναξιοπρέπεια αυτή. Και βγαίνει ο άλλος και λέει ναι, πήρα και τηλέφωνο. Ξέρουμε και μάθαμε. Και από πού ρε καραγκιόζηδες; Δηλαδή βγαίνει ο καθένας και λέει πράγματα για τους άλλους ανθρώπους, τα οποία είναι εγκληματικά πια» συμπλήρωσε ο παρουσιαστής για τις φήμες.

«Έρευνα στην προσωπική μου ζωή; Έρευνα στην προσωπική μου ζωή δεν επιτρέπω σε κανέναν, να μην πω την έκφραση, σε κανέναν. Στην προσωπική μου ζωή θα κάνεις έρευνα; Θα πάει η Γραμμέλη να ψάχνει; Να ψάχνει σε προσωπικά να κάνει ρεπορτάζ τι κάνω εγώ με την Καραβάτου; Θα τρελαθούμε και από πάνω δηλαδή;».

«Η Ελένη, δεν δίνει αφορμές παιδάκι μου. Το θέμα είναι ότι η Ελένη είναι πολύ μαζεμένη, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν περιοδικά τα οποία είναι εγκληματικά. Υπήρχαν κι άλλα ακόμα χειρότερα. Διάβασα απέξω τέρατα. Αλλά εκείνο που θέλω να σου πω, που με βγάζαν ότι χώρισα, δεν χώριζα… άστο. Λοιπόν, εκείνο που λέω είναι ότι όταν εγώ διαβάσω μία, είδηση τέτοιου τύπου, και έρθω στην εκπομπή δεν θα την αναπαράγω… Άμα διαβάσω μια κιτρινιά και την αναπαράγω, δεν φταίει η κιτρινιά, φταίω εγώ» κατέληξε ο Πέτρος Κωστόπουλος.