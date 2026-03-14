Πέτρος Κωστόπουλος για το bullying σε βάρος της κόρης του Αμαλίας: Θα πλάκωνα τους γονείς κανονικά

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για το bullying που είχε δεχτεί παλαιότερα η κόρη του και θυμήθηκε τον τρόπο που είχε αντιδράσει. Με αφορμή την υπόθεση της καθηγήτριας που είχε καταγγείλει ότι δεχόταν εκφοβισμό από ομάδα μαθητών, ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής ανέφερε το Σάββατο (14-03-2026) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, πως φρόντισε να δώσει ο ίδιος τέλος σε αυτό που περνούσε τότε η Αμαλία Κωστοπούλου.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος περιέγραψε ότι η κατάσταση τον είχε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς ένιωθε την ανάγκη να προστατεύσει το παιδί του. Η Αμαλία Κωστοπούλου ήταν μαθήτρια και δεχόταν bullying στο σχολείο της. «Πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις και στον κηδεμόνα, αλλά και κάποιοι γονείς πρέπει τα παιδιά να τα τιμωρούν. Εγώ έχω ζήσει καταστάσεις που θα πλάκωνα τους γονείς κανονικά», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η κόρη του είχε γίνει στόχος σχολικού εκφοβισμού, κάτι που είχε οδηγήσει τον ίδιο να επικοινωνήσει απευθείας με τον πατέρα του παιδιού που εμπλεκόταν στο περιστατικό.

«Έκαναν bullying στην κόρη μου τη μεγάλη, θα τους έδερνα! Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω “θα έρθω να σε σκοτώσω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το σχολείο του είπε μία φορά σταμάτα, δύο φορές σταμάτα, τρεις φορές σταμάτα και συνέχιζε το bullying. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα και του λέω: “Κοίτα να δεις, έρχομαι τώρα εκεί και θα γίνετε μαύροι όλοι”. Κι έτσι σταμάτησε», περιέγραψε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Η αναφορά του Πέτρου Κωστόπουλου άνοιξε μια συζήτηση γύρω από τον σχολικό εκφοβισμό και το πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές για τους γονείς να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τη φημολογία που αναπτύχθηκε περί χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως είχε κληθεί να διαχειριστεί και ο ίδιος ανάλογα δημοσιεύματα στο παρελθόν.