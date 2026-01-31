Πέτρος Κωστόπουλος: Το να συζητήσουμε για την Τσολάκη και την Καραβάτου, για μένα είναι πολύ άκομψο

Ο Πέτρος Κωστόπουλος παραχώρησε δηλώσεις μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», το πρωί του Σαββάτου (31-01-2026) και μοιράστηκε τις εντυπώσεις του. Ο πρώην εκδότης, που βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής, αρνήθηκε να μπει σε συγκρίσεις ανάμεσα στην νυν παρουσιάστρια και την προκάτοχό της, Ελένη Τσολάκη.

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή «Εδώ Tv», διατηρεί επικοινωνία με την Ελένη Τσολάκη και τόνισε πως η Κατερίνα Καραβάτου, ήταν λογικό να αισθάνεται συγκινημένη, κατά την επιστροφή της μπροστά στις κάμερες.

Αρχικά ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης ανέφερε: «Μια χαρά ήτανε, δεν ξέρω αν το είδατε, ευχάριστα. Εγώ στην αρχή πάντα έχω μια αμηχανία, αλλά ήταν όλα μια χαρά».

Σχετικά με την συγκίνηση της Κατερίνας Καραβάτου, για την επιστροφή της, ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε: «Η Κατερίνα ξαναγύρισε, ήταν λογικό να ήταν συγκινημένη. Έχει την αγωνία της και αυτή πως θα τα πάει. Μια χαρά ήταν».

«Δεν το αισθάνθηκα σαν δεύτερη πρεμιέρα, εγώ το έζησα σαν άλλη μια εκπομπή» απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Όσον αφορά για την Ελένη Τσολάκη και το αν έχουν επικοινωνήσει αυτές τις μέρες, απάντησε: «Μια χαρά έχω επικοινωνήσει. Αλλά το να συζητήσουμε για Τσολάκη-Καραβάτου, για μένα είναι άκομψο και δεν θα το έκανα ποτέ».

Το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχεται, σύμφωνα με τους συντελεστές, με τη φιλοσοφία της χαλαρής κουβέντας και της ανοιχτής επικοινωνίας. Η εκπομπή στοχεύει να μεταφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση: μια τηλεοπτική παρέα που σχολιάζει όσα μας απασχόλησαν και όσα έρχονται.