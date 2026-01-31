Κατερίνα Καραβάτου: Χρήστος Φερεντίνος και Γιάννης Κορδώνης στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» με καφέ και τυρόπιτες

Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και φιλοδοξεί να κερδίσει τη μάχη της τηλεθέασης. Η παρουσιάστρια πήρε τον λόγο στο ξεκίνημα και στη συνέχεια παρουσίασε τους συνεργάτες της. Λίγο αργότερα, είδε να μπαίνουν στο πλατό της εκπομπής ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Γιάννης Κορδώνης, με τους οποίους συνεργάζεται στο ραδιόφωνο.

Μόλις έπεσαν οι τίτλοι αρχής, η Κατερίνα Καραβάτου καλημέρισε τους τηλεθεατές: «Θέλω πριν σας καλωσορίσω επίσημα στο “Σαββατοκύριακο Παρέα”, να μου επιτρέψετε να σας πω κάποιες σκέψεις που έκανα το προηγούμενο διάστημα. Χθες στην πρόβα που κάναμε ήταν εδώ τα παιδιά μου, η Αέλια και ο Αρίωνας και τους έβλεπα, μπαινόβγαιναν στο στούντιο, έκαναν διάφορες τρέλες, λες και ήταν το σπίτι τους. Μου θύμισε ένα challenge που κυκλοφορεί στο Instagram με ένα καρουζέλ από στιγμές της ζωής σου, 16 χρόνια πριν».

«Σε ένα τέτοιο καρουζέλ η πρώτη φωτογραφία που θα έβαζα θα ήταν ο Αρίωνας στο μαιευτήριο μέσα στο ταπεράκι, μόλις μου τον φέρανε. Η επόμενη θα ήταν η Αέλια που κρατάει τον αδελφό της για πρώτη φορά αγκαλιά. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες που θα έβαζα θα ήταν κυρίως από την επαγγελματική μου δραστηριότητα εκείνο το διάστημα, γιατί συνειδητοποίησα ότι πριν από 16 χρόνια παρουσίαζα πάλι ένα πρωινό Σαββατοκύριακο μαζί με τον Κρατερό.

Κι αν με ρωτούσατε “πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια από τώρα;”, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω προβλέψει όλα όσα έχουν γίνει είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική μου ζωή. Μένω με το στόμα ανοιχτό.

Είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει τα πράγματα μέρα – μέρα, πόντο -πόντο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όλα τα πράγματα της ζωής μου θέλω να είμαι έντιμη, αξιοπρεπής, να σέβομαι τους ανθρώπους, να ζεσταίνω τις καρδιές τους και να δίνω την αγάπη που παίρνω».

«Δεν πρόκειται να ανακαλύψω την πυρίτιδα. Αυτό που θέλω είναι να κλείνουμε την εβδομάδα που έχει περάσει, να ανοίγουμε την καινούρια, να είμαστε μαζί, ενωμένοι, να έχουμε άποψη και να γίνουμε η παρέα σας», κατέληξε στην εναρκτήρια τοποθέτησή της η Κατερίνα Καραβάτου και αμέσως μετά παρουσίασε και καλωσόρισε τους συνεργάτες της στο πάνελ: Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισίρη, Μαρία Αντωνά, Λευτέρη Κουμαντάκη και Πέτρο Κωστόπουλο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο πλατό της εκπομπής εισέβαλαν οι δυο πολύ καλοί της φίλοι και συνεργάτες στη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει, ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Γιάννης Κορδώνης, οι οποίοι θέλησαν με αυτό τον τρόπο να της ευχηθούν «καλή επιτυχία».

Οι φίλοι και συνεργάτες της παρουσιάστριας δεν ήρθαν με άδεια χέρια. Αντιθέτως, της έφεραν τον καφέ της, έναν εσπρέσο μακιάτο, καθώς και τυρόπιτες για πρωινό.

Το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχεται, σύμφωνα με τους συντελεστές, με τη φιλοσοφία της χαλαρής κουβέντας και της ανοιχτής επικοινωνίας. Η εκπομπή στοχεύει να μεταφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση: μια τηλεοπτική παρέα που σχολιάζει όσα μας απασχόλησαν και όσα έρχονται.