Πέτρος Κωστόπουλος: «Χαρμολύπη» γράφει σε ανάρτηση για το νέο ξεκίνημα στη ζωή του γιου του Μάξιμου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο Instagram μία άκρως συγκινητική στιγμή. Ο γνωστός εκδότης «ανέβασε» μία φωτογραφία που αποτυπώνει έναν τρυφερό αποχαιρετισμό στον γιο του, Μάξιμο, ο οποίος θα ξεκινήσει τις σπουδές του στο εξωτερικό.

Το βράδυ της Τρίτης (26/8), ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέβασε την εν λόγω φωτογραφία στο προφίλ του και εξέφρασε τη χαρά αλλά και τη λύπη του που αποχωρίζεται τον γιο του, μιας και οι δυο τους έμεναν μαζί.

«Χαρμολύπη. Χαρά που ανοίγεις τα φτερά σου (alta alatis patent) και λύπη για το μεγάλο κενό. Κερδίζει η πρώτη εύκολα. Καλό ταξίδι εκεί. Our song once upon a time. Father and son», έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο Μάξιμος φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της μεγαλύτερης αδερφής του, Αμαλίας, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και ζει μόνιμα στις ΗΠΑ. Το μόνο σίγουρο είναι πως, παρά την απόσταση, ο Πέτρος Κωστόπουλος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του γιου του. Άλλωστε, όπως έδειξε και με την Αμαλία, η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για μια δυνατή και γεμάτη αγάπη σχέση.

Στις 11 Ιουλίου ο Μάξιμος είχε γενέθλιά και έκλεισε τα 18. Ο περήφανος μπαμπάς του θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Δημοσίευσε, συγκεκριμένα, μία κοινή τους φωτογραφία, από όταν ο νεαρός ήταν ακόμη μικρό παιδί, με τους δυο τους να ενώνουν τα κεφάλια τους και να παίζουν, και στην λεζάντα εξέφρασε πόσο περήφανος είναι για εκείνον και πόσο πολύ τον αγαπάει.