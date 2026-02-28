Πέτρος Λαγούτης: Η ερώτηση που μου έκανε ρεπόρτερ για τον Άγιο Βαλεντίνο ήταν για φάπες και του το είπα

Ο Πέτρος Λαγούτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής (27-02-2026) και μεταξύ άλλων μίλησε για μια ερώτηση που τον έφερε σε δύσκολη θέση. Ήταν οι πρώτες μέρες μετά τον χωρισμό του από την Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, όταν ρεπόρτερ ψυχαγωγικής εκπομπής τον ρώτησε πώς θα περνούσε στις 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Πέτρος Λαγούτης ανέφερε πως μίλησε ξανά με τον δημοσιογράφο και του εξήγησε το λόγο που ενοχλήθηκε. Μπορεί, όπως ανέφερε, να καταλάβει πως ως ένα δημόσιο πρόσωπο απασχολεί ορισμένους και για τα προσωπικά του, αλλά όλα – όπως εξήγησε – πρέπει να έχουν μέτρο και όριο.

Για τις ερωτήσεις σε δημόσια πρόσωπα για την προσωπική τους ζωή, ο ηθοποιός σχολίασε: «Πώς γίνεται να μην σε ενοχλεί κατ’ αρχάς, το να μπαίνεις μες στο σπίτι μου και μέσα στη ζωή μου; Και να θες να μάθεις λεπτομέρειες για τη ζωή μου; Που μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω, όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε.

Ότι δηλαδή, εντάξει, είσαι δημόσιο πρόσωπο και απασχολούν όλα, αλλά να υπήρχε και μια ισορροπία σε σχέση με το πού ρίχνουμε το φως στα πράγματα. Καλά, η συγκεκριμένη ερώτηση (σ.σ. για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου) ήταν για φάπες, γιατί του το είπα του ρεπόρτερ, τον ξαναείδα. Δηλαδή αν εγώ ήμουν λίγο πιο οξύθυμος, εγώ θα έπρεπε να ρίξω τις φάπες. Δεν θα το έκανα ποτέ αλλά, εντάξει, εκεί σε πάνε».

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Πέτρος Λαγούτης στις 6 Φεβρουαρίου στο «Super Κατερίνα» επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, λέγοντας: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

Επίσης, ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε και για την πρώην σύζυγό του, Μυρτώ Αλικάκη, με την οποία διατηρούν άριστες σχέσεις, παρά τον χωρισμό τους. «Στο δικό μου το μυαλό και της Μυρτώς, δεν άλλαξε ποτέ το ότι είμαστε οικογένεια. Δηλαδή ακόμα και την περίοδο του χωρισμού που λες τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα δεν χάσαμε ποτέ το κέντρο μας – που ήταν πάντα τα παιδιά.

Όσο περνούσαν τα χρόνια η σχέση μας βελτιωνόταν και τα παιδιά εισπράττουν τη σχέση των γονιών. Οπότε για μένα δεν αξίζει ποτέ, για κανέναν λόγο να ρισκάρεις την ψυχική ισορροπία των παιδιών σου. Και νομίζω τα καταφέραμε», ανέφερε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.