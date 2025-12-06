Πέτρος Τατσόπουλος για Νίκο Οικονομόπουλο: Θα είχε νόημα να κάνει ομολογία πίστεως αν πήγαινε περιοδεία στο Ισλαμαμπάντ

Ο Πέτρος Τατσόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και ρωτήθηκε για μια σειρά από θέματα της επικαιρότητας. Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα λόγια του Αχιλλέα Μπέου και τα όσα είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος για τη θρησκεία και την πίστη. Ο συγγραφέας και πολιτικός σχολίασε τα πάντα με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος.

Συγκεκριμένα ο Πέτρος Τατσόπουλος ανέφερε σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Το να κάνεις μια ομολογία πίστεως είναι και λίγο μια μαγκιά εκ του ασφαλούς. Πιθανόν να είχε νόημα να την κάνει ο Οικονομόπουλος, αν θα πήγαινε για περιοδεία στο Ισλαμαμπάντ. Αλλά το να την κάνεις σε μια χριστιανική ορθόδοξη χώρα, κρούεις ανοικτές θύρες, όπως λέγαμε παλιότερα».

Σε διαφορετικό σημείο ο Πέτρος Τατσόπουλος αποκάλυψε ότι έχει “ανοιχτούς λογαριασμούς” με τη θρησκεία: «Αντιμετωπίζω μία αγωγή από τον Ηγούμενο Εφραίμ και τη Μονή Βατοπεδίου γιατί με θεωρούν συκοφάντη, ότι τους συκοφαντώ με τα γραπτά μου, τις συνεντεύξεις μου και “Το παιδί του διαβόλου”, το τελευταίο μου βιβλίο. Μου ζητάνε το ποσό των 100.000€, τα μισά για τον Ηγούμενο και τα άλλα μισά για τη Μονή Βατοπεδίου».

Για τον Αχιλλέα Μπέο ανέφερε: «Πώς είχε ο Τζέιμς Μποντ, άδεια να σκοτώνει; Ο Αχιλλέας Μπέος θεωρεί ότι έχει άδεια να βρίζει προς κάθε κατεύθυνση και το θεωρεί και χιούμορ αυτό που κάνει. Γίνεται όλο και πιο θλιβερό, σαν εκείνο τον κωμικό που επαναλαμβάνει το ίδιο και το ίδιο αστείο. Θλίψη μου προκαλεί, βεβαίως είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ψηφίζουν. Η στάση του λιγότερα μας λέει για τον ίδιο τον Μπέο και περισσότερα για τους ψηφοφόρους του», δήλωσε ο Πέτρος Τατσόπουλος.

Όσον αφορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Το έχω ξεφυλλίσει, είναι ένα βιβλίο απολογητικής. Ευθύς εξαρχής αντιμετωπίζει ένα λογικό οξύμωρο. Αν περιβάλλεσαι από ανίκανους, διεφθαρμένους, χαμηλής νοημοσύνης συνεργάτες, κάποια ευθύνη έχεις κι εσύ που τους επιλέγεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του έκανε μια σειρά από εξευτελιστικές κινήσεις για τους πρώην στενούς του συνεργάτες που τον τίμησαν με την παρουσία τους. Τους έστειλε στον εξώστη».

Κλείνοντας το θέμα ο Πέτρος Τατσόπουλος είπε: «Το δεύτερο εξευτελιστικό που αφορά την ίδια την παρουσίαση, ήταν ότι έβαλε ένα πάνελ συνεργατών και ανθρώπων που είχαν διαβάσει το βιβλίο του, να μιλήσουν για αυτό, σε μια συζήτηση στην οποία δεν συμμετείχε ο ίδιος και μετά έβγαλε έναν καθαρά προεκλογικό λόγο, που είναι και προαναγγελία κόμματος. Ένα ξαναζεσταμένο φαγητό που δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει, δεν ξέρω αν είναι σωστή κίνηση ευθύς εξαρχής να εξευτελίζεις και να δείχνεις πόσο υποτιμάς τους εν δυνάμει συμμάχους σου».

Κατά καιρούς ο Πέτρος Τατσόπουλος παραχωρεί δηλώσεις και τα όσα λέει σπάνια περνούν απαρατήρητα. Προ ημερών είχε μιλήσει για την παρουσία αστρολόγων στις πρωινές εκπομπές και τον τρόπο που «σερβίρονται» οι συγκεκριμένες ενότητες στους τηλεθεατές.