Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Έλενα Χριστοπούλου: «Αν έπρεπε και ήθελα να πω κάτι θα το είχα κάνει»

«Θα έλεγα να μην ασχολούμαστε με follow και unfollow, γιατί είναι τόσο μικρά πράγματα», δήλωσε μεταξύ άλλων σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ενώ πριν από λίγες ημέρες εκείνη και η Έλενα Χριστοπούλου έκαναν unfollow η μία στην άλλη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» παραχώρησε το πρωί της Κυριακής (14.12.2025 η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου, χωρίς ωστόσο, να αναφέρει το όνομά της.

«Επειδή με ρώτησες και με κλειστή την κάμερα, για κάποια πράγματα που υπάρχουν τώρα στην επικαιρότητα, εγώ θα έλεγα να μην ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, με follow και unfollow. Δηλαδή αυτά για μένα είναι τόσο μικρά. Είναι βέβαια ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά με την ευκαιρία να πω ότι μην βγάζετε συμπεράσματα και φτιάχνετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας που κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν δεν είναι μπροστά», είπε αρχικά η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

«Αν ήθελα να μιλήσω για τις προσωπικές μου σχέσεις, πιστέψτε με, με ξέρετε καλά θεωρώ το πώς λειτουργώ όλα αυτά τα χρόνια, θα το είχα ήδη κάνει. Δηλαδή αν έχει λήξει μία συνεργασία εδώ και ενάμιση-δύο μήνες, αν έπρεπε και ήθελα να πω κάτι γι’ αυτό θα το είχα κάνει. Έτσι δεν είναι; Για να μην μιλάω, πάει να πει ότι υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν θέλω να το κάνω. Οπότε σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό για κανέναν να δημιουργούνται εντυπώσεις και σενάρια, τα οποία δεν, αλήθεια σας το λέω, δεν έχουν καμία βάση», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστό ότι έκαναν unffollow η μία στην άλλη στο Instagram.