Ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο μέσα στο αεροπλάνο που καθαρίζεται σπάνια

Το αεροπλάνο θεωρείται το πιο άνετο και γρήγορο μέσο μεταφοράς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο μέσα στο αεροπλάνο που δεν καθαρίζεται επιμελώς και οι περισσότεροι επιβάτες αγνοούν.

Όσο και αν ακούγεται παράξενο, η πιο βρώμικη επιφάνεια μέσα στο σ’ ένα αεροσκάφος είναι το προσκέφαλο του καθίσματος.

Οι έρευνες δείχνουν ότι το προσκέφαλο μπορεί να φιλοξενεί περισσότερα βακτήρια σε σύγκριση με την τουαλέτα ή το τραπεζάκι φαγητού. Το προσκέφαλο, που είναι το σημείο όπου ακουμπάμε το κεφάλι μας, συνήθως έχει ένα λεπτό κάλυμμα υφάσματος.

Μπορεί να φαίνεται φαινομενικά καθαρό, όμως, είναι πιο βρώμικο απ’ όσο νομίζετε, επειδή έρχεται σε άμεση επαφή με τα μαλλιά εκατοντάδων επιβατών καθημερινά.

Σε αντίθεση με τις τουαλέτες και τα υπόλοιπα μέρη του αεροπλάνου που απολυμαίνονται συστηματικά μετά από κάθε πτήση, το προσκέφαλο καθαρίζεται σπάνια, όπως στην περίπτωση που δημιουργηθούν έντονοι λεκέδες, συνεπώς, αποτελεί εστία εκατοντάδων μικροοργανισμών.

Εξάλλου, αρκετοί χρησιμοποιούν προϊόντα μαλλιών, ενώ στο προσκέφαλο επικάθονται σωματικά υγρά και σταγονίδια, λόγω της εφίδρωσης, του βήχα και του φταρνίσματος.

Όπως είναι φυσικό, οι επιβάτες δεν μπορούν να αποφύγουν την επαφή με το προσκέφαλο, ειδικά όταν πρόκειται για πολύωρες πτήσεις.

Ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος, ώστε να προστατευτείτε από τα βακτήρια και τα μικρόβια, είναι να χρησιμοποιείτε το δικό σας μαξιλαράκι ταξιδιού, ώστε να μην ακουμπάτε απευθείας στο ύφασμα του καθίσματος.

Επιπλέον, είναι καλό να καθαρίζετε το προσκέφαλο με απολυμαντικά μαντηλάκια πριν καθίσετε στην θέση σας.

Εκτός από προσκέφαλο, υπάρχουν επίσης και άλλα μέρη που πρέπει να προσέξετε, όπως:

Πτυσσόμενα τραπεζάκια φαγητού: Καθαρίστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε, καθώς μπορεί να έχουν υπολείμματα φαγητού από προηγούμενους επιβάτες.

Οι περισσότεροι επιβάτες αγγίζουν τα τραπεζάκια, αφήνοντας προσωπικά αντικείμενα, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να αλλάξουν πάνες σε βρέφη.

Ζώνες ασφαλείας: Οι ζώνες ασφαλείας που χρησιμοποιούμε κατά την απογείωση και την απογείωση των αεροπλάνων, κι όταν υπάρχουν αναταράξεις στις πτήσεις, δεν καθαρίζονται επαρκώς.

Τσέπες καθίσματος: Συχνά τοποθετούνται περιοδικά και φυλλάδια που ξεφυλλίζουν οι επιβάτες, ενώ ορισμένοι αποθηκεύουν τρόφιμα ή τοποθετούν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Χερούλι τουαλέτας: Όπως είναι αναμενόμενο, το συγκεκριμένο σημείο αγγίζουν εκατοντάδες επιβάτες σε καθημερινή βάση, οπότε συσσωρεύει βρωμιά και μικρόβια.