Πολ Γουόκερ: «12 χρόνια χωρίς εσένα, σ’ αγαπώ για πάντα» έγραψε η κόρη του – Η συγκινητική ανάρτηση με τούρτα γενεθλίων

Ο Πολ Γουόκερ πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2013, σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια
Ο Πολ Γουόκερ με την κόρη του Μίντοου
Ο Πολ Γουόκερ με την κόρη του Μίντοου

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή 30.11.2025 από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ με την κόρη του να αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα της με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού Πολ Γουόκερ, Μίντοου Γουόκερ, προχώρησε την Κυριακή σε μία συγκινητική δημοσίευση στο Instagram με αφορμή της συμπλήρωση 12 χρόνων από την ημέρα του τροχαίου, που στοίχισε τη ζωή στον πρωταγωνιστή του «Fast & Furious».

Η Μίντοου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά κοινών φωτογραφιών με τον εκλιπόντα πατέρα της. «12 χρόνια χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε. Στα στιγμιότυπα η Μίντοου εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία μαζί με τον ηθοποιό, με τους δύο να σβήνουν μία τούρτα γενεθλίων.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meadow Walker (@meadowwalker)

Ο Πολ Γουόκερ πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2013, σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Ο Γουόκερ που έγινε παγκόσμια γνωστός ως Brian O’Conner από την κινηματογραφική σειρά «Fast & Furious» («Μαχητές των Δρόμων»), όπου πρωταγωνίστησε με τον Βιν Ντίζελ ως Dominic Toretto, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στον χώρο του θεάματος όσο και στην καρδιά του κοινού.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vin Diesel (@vindiesel)

Ο φίλος και συνεργάτης του στη σειρά «Fast & Furious» Βιν Ντίζελ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram το Σάββατο (29.11.2025) μία φωτογραφία του με τον Πολ Γουόκερ. Στη λεζάντα της δημοσίευσης o Ντίζελ έγραψε: «Δώδεκα χρόνια… Δεν περνάει μέρα… Μου λείπεις».

