Δανάη Μπάρκα: «Υπήρξαν κάποια θέματα υγείας, όχι δικά μου, αλλά μας έκαναν να είμαστε στο νοσοκομείο»

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά της στους διαδικτυακούς της φίλους και μίλησε για όλα μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Η ταλαντούχα παρουσιάστρια και ηθοποιός που είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της και μοιράστηκε τα πάντα για τις αποφάσεις ζωής που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα. Όπως περιέγραψε η Δανάη Μπάρκα είχε αποφασίσει να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση στη Μάνη και να πει «όχι» σε άλλες προτάσεις, ενώ εξομολογήθηκε ότι ο Αύγουστος ήταν δύσκολος μήνας λόγω προβλημάτων υγείας στο περιβάλλον της.

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«Αυτό το καλοκαίρι ήταν συναρπαστικό. Πολύ διαφορετικό και περίεργο. Εμείς λοιπόν όπως πολλοί μπορεί να ξέρετε έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση στην Μάνη. Αυτό το έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα. Πάντα όμως έλεγα πως είναι όνειρό μου, να ασχοληθώ με αυτό. Και από την στιγμή που η μαμά μου το έκανε με τόσο κόπο, να το τρέξω κάποια στιγμή… Κάποια στιγμή όταν τελείωσα την δραματική σχολή είχα αποφασίσει στους φίλους μου από τότε ότι του χρόνου τον χειμώνα θα ασχοληθώ επίσημα με αυτό… Και μετά ήρθε η εκπομπή…Και πέρασαν 5 χρόνια… Με το που τελειώνει η εκπομπή, ψυχολογικά ήταν μεγάλη αλλαγή, το είπα στους φίλους μου… Τους λέω τώρα είναι η σωστή στιγμή.

Όταν με πήρανε σε διαφορές προτάσεις σε τηλεόραση, θα πω σε όλα “όχι” και τον χειμώνα αυτόν θα επενδύσω κυρίως σε μένα. Γιατί πιστέψτε με, η τόση έκθεση αν δεν κάνεις ένα διάλειμμα θα σε κάνει αυτό που δεν θες να γίνεις, οπότε λέω θα αναλάβω την επιχείρηση. Έλα που στο ενδιάμεσο υπήρξε και ο έρωτας. Ο Φάνης είχε το μαγαζί στην Σέριφο τον Σεπτέμβριο, οπότε έκλεισε και αυτό… Κάπως έγιναν έτσι τα πράγματα για να παρθεί αυτή η απόφαση και να με φέρει εκεί που έλεγα χρόνια… Έλα όμως που δεν είχα ιδέα πως λειτουργεί αυτό. Το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση, να κάνω αυτό που έλεγα χρόνια. Λίγο αργότερα είπε στο βίντεο την εξής ατάκα: Η μεγάλη μου νίκη είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα Ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς την τηλεόραση για 1 ή 2 χρόνια και δεν θα χρειάζεται να εκτίθεμαι, να κάνω μια δουλειά για να την κάνω», εξομολογήθηκε η Δανάη Μπάρκα.

«Δεν ήξερα πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσα πράγματα κρύβονται από πίσω, πόσα πράγματα πρέπει να οργανωθούν από τον Οκτώβρη για να ανοίξει κάτι τον Μάιο. Δεν υπήρχε προσωπικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πλέον ανθρώπους. Είχε δημιουργηθεί όμως μια ομάδα, ένας πυρήνας από συνεργάτες που είχαμε. Θα σας πω ότι το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση, στο να καταφέρω αυτό που έλεγα χρόνια να πω “το έχουμε, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό”. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου και έρχεται η είδηση ότι ο Ζαμπέτας, δηλαδή η παράστασή μας, θα πάει περιοδεία. Ήταν νομίζω Γενάρης. Εμείς είχαμε ήδη κανονίσει και έναν γάμο, οπότε αντιλαμβάνεστε και πάλι έπεσαν όλοι μαζί. Αλλά και πάλι είπα όχι. Εμένα η προτεραιότητά μου είναι το ξενοδοχείο και μετά θα κάνω όλα τα άλλα που έχω άλλα πέντε, έξι, δεκαπέντε, σαράντα τρία όνειρα.

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Την άλλη μια νίκη μου θεωρώ ότι είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα “ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια” και δε θα χρειάζεται να εκτίθεμαι ή να κάνω μια δουλειά απλά για να την κάνω ή να μπαίνω σε μια αρένα που δεν μου άρεσε απλά για να μπω και λοιπά. Οπότε είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα μέσα στη χρονιά. Μαθαίνω ότι είμαι και έγκυος. Φυσικά με πολύ χαρά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, την περιοδεία που ερχόταν, ένα νέο ξεκίνημα – στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου αλλά και με το αγόρι μου πια, που έγινε τρομερός σύμμαχος σε όλο αυτό για την επιχείρησή μας, έσκασε και αυτό, το οποίο δεν ήξερα τι θα μου φέρει», δήλωσε ακόμα η Δανάη Μπάρκα.

«Έρχεται και Αύγουστος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας μήνας δύσκολος. Με κάποια θέματα υγείας, όχι δικά μου, αλλά θέματα που μας έκαναν να είμαστε στο νοσοκομείο, μετά με θέματα άλλων δικών μας ανθρώπων σημαντικά. Και εν τέλει φτάνω μέχρι εδώ για να σας πω ότι παιδιά τα καταφέραμε. Σημαίνει ότι με τα πάνω, με τα κάτω, με τις τεράστιες αλλαγές που είχε η ζωή μας, εμένα που φοβόμουν λίγο πώς θα το πάρει ο οργανισμός μου, γιατί δεν είμαι ρομπότ. Όταν έχεις συνηθίσει να σου έρχεται το μπράβο με άλλο τρόπο και ξαφνικά το μπράβο σου έρχεται ή από τον εαυτό σου ή από μια καθημερινότητα διαφορετική, από ένα πελάτη, τέλος πάντων, από μία επιτυχία της επιχείρησης, είναι εντελώς διαφορετικό», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η παρουσιάστρια και ηθοποιός.

«Αυτό δε σημαίνει ότι αφήνω μια δουλειά που είναι το όνειρό μου. Από 15 χρονών θέλω να είμαι ηθοποιός, να τραγουδάω. Αυτό σημαίνει όμως ότι το να κάνω έναν χρόνο ή έναν χειμώνα ή δύο ή τρεις ή πέντε ή όσους έχει ο καθένας ανάγκη και έχει την τύχη και την ευλογία να μπορεί να το κάνει και να έχει είτε μία επιχείρηση είτε οικογένεια είτε ένα αγόρι ή έναν σύμμαχο που στηρίζονται σε όλο αυτό και λέει “ναι, πάμε, θα τα καταφέρουμε”. Ήταν ένα καλοκαίρι αποκαλυπτικό.

Νιώθω ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Πολύ χαρούμενος άνθρωπος, αλλά άλλος. Θέλω και μπορώ να επικοινωνήσω κάποια πράγματα και να μοιραστώ και να στείλω ένα άλλο μήνυμα. Γενικά όμως ήθελα μέσα σε όλα αυτά που λέμε να σας τονίσω, είτε είστε στην ίδια ηλικία με εμένα, είτε είστε σε ένα γραφείο αυτή τη στιγμή που βαριέστε και πλήττεται οπουδήποτε, από εμπειρία αυτά θα σας πω, πως οι προκλήσεις που έρχονται στη ζωή μας για κάποιο λόγο έρχονται. Είναι πολύ λογικό και κανονικό να πέσεις, να κλάψεις, να θυμώσεις, να ξεσπάσεις, να έχεις νεύρα, να έχεις μια κακή μέρα.

Αλλά είναι και πάρα πολύ λυτρωτικό και πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις όταν κάνεις τον απολογισμό σου, ακόμα και όταν δεν το παραδέχεσαι στους άλλους για να μη σε πουν ψώνιο ή αλαζόνα ή οτιδήποτε, όταν κοιτάς έτσι τον εαυτό σου στον καθρέφτη ότι έχεις προσπαθήσει, έχεις παλέψει και έχεις καταφέρει πράγματα τα οποία έναν χρόνο πριν αν σ’ τα έλεγαν δε θα έλεγες ότι θα τα κάνεις», κατέληξε η Δανάη Μπάρκα.