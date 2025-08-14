Πόπη Χριστοδούλου: Όσα είχε αποκαλύψει στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη – Πώς πήρε τον διπλό ρόλο στο «Πάρα Πέντε»

Πριν από δύο χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε δώσει μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία της. Σε αυτήν είχε αναφερθεί στη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη θρυλική σειρά του MEGA, «Στο Πάρα Πέντε», αποκαλύπτοντας πώς πήρε τον διπλό ρόλο της Ρίτσας και της Μάρθας.

Η γνωστή ηθοποιός «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή και ο θάνατός της έχει βυθίσει στη θλίψη τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Η Πόπη Χριστοδούλου είχε πάρει μέρος πολλές φορές σε τηλεοπτικές σειρές, ενώ με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είχε συνεργαστεί ξανά μετά το «Πάρα Πέντε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» και τον Αντώνη Λαγουδάκη στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, η καλλιτέχνιδα είχε αποκαλύψει αρχικά πώς προέκυψε η πρόταση για τη συμμετοχή της στη σειρά, σημειώνοντας: «Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός».

«Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα», είχε αναφέρει ακόμα η Πόπη Χριστοδούλου.

«Η πιο έντονη σκηνή ήταν όταν έπρεπε να γίνω Ντάλια. Είχα πάρα πολύ μεγάλο κείμενο και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί είχα κι ένα πρόβλημα υγείας. Σε μια άλλη σκηνή, δεν έβρισκαν φόρεμα στα μέτρα μου και από πίσω ήταν όλο ανοικτό», είχε αποκαλύψει στην ίδια συνέντευξη.