Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η εικόνα της στην κηδεία της Μαρινέλλας ήταν ότι πάει για ψώνια

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναφέρθηκε στην εμφάνιση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη στην κηδεία της Μαρινέλλας, η οποία σχολιάστηκε τις τελευταίες ημέρες. Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών, κρατώντας στο χέρι της έναν καφέ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Δεν είναι θέμα σεμνοτυφίας. Δεν είναι θέμα συντηρητισμού. Δε θύμωσα. Στεναχωρήθηκα. Προσπαθώ να καταλάβω όλα αυτά τα νέα παιδιά σε τι στρατόσφαιρα κινούνται», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Κυριακή (05.04.2026).

«Δε γίνεται να πηγαίνεις στη κηδεία ενός ιερού τέρατος, που είναι γνωστό ότι μέσα βρίσκονται δυο από τα εναπομείναντα ιερά τέρατα που θα εκφωνήσουν τους επικήδειους, οι σημαντικότατοι Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας και να μη σκέφτεσαι από μόνος σου ότι δεν έπρεπε καν να βγει ο καφές από το αυτοκίνητο. Η εικόνα αυτού του κοριτσιού ήταν ότι πάει για ψώνια σε ένα εμπορικό κέντρο. Δε μπορώ αυτή την ισοπέδωση», πρόσθεσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη φετινή τηλεόραση σεζόν, σημειώνοντας: «Η φετινή χρονιά είναι πολύ δύσκολη για τον Γιώργο Λιάγκα. Παρατηρώ ότι υπάρχουν πολλές αιτίες που κάνουν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, δεν παίρνει καθόλου καλό lead in. Από την άλλη, αυτοί οι μονόλογοι του Γιώργου, δε ξέρω κατά πόσο είναι διαχρονικοί τελικά».

«Διαχρονικό είναι κάτι που συνεχίζει και πουλάει. Από ένα σημείο και μετά μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Βέβαια, τον βλέπω ότι προσπαθεί να δώσει λίγο περισσότερο ρόλο στην ομάδα. Το θέμα είναι αν η ομάδα έχει κουρδιστεί και έχει βρει τη χημεία της. Πρέπει να κάνει λίφτινγκ, εκ βαθέων και να μη λογαριάσει προσωπικές σχέσεις», πρόσθεσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Νομίζω ότι ο Κώστας Τσουρός, εξελίχθηκε σε “σάκος του μποξ”. Ας τον αφήσουμε στην ησυχία του… Αν βρεθεί με τη Μαρία Αναστασοπούλου, πιστεύω ότι θα είναι ένα καταπληκτικό δίδυμο», δήλωσε παράλληλα.

Τέλος ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε για τον Νίκο Μουτσινά.

«Δεν είδα τον Νίκο Μουτσινά γιατί είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν θα τον δούμε και ότι δε θέλει να τον σχολιάσουμε. Τώρα βλέπω συνεχίζει το γαϊτανάκι και λέει ότι δε βλέπει και τα νούμερα τηλεθέασης. Δε ξέρω μήπως νομίζει ότι είμαστε στη ΕΡΤ. Αυτές οι δηλώσεις εκπέμπουν ένα αόρατο στέμμα πάνω από το κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά.