Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Με την Ελένη Τσολάκη ήταν μια δύσκολη συνεργασία»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα (23/12/2025) ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, δίνοντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά.

Ο γνωστός στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις συνεργασίες του στην τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα δύο ονειρεμένες συνεργασίες, η μία ήταν με τον Χάρη και την Αντελίνα και η άλλη με την Ιωάννα Μαλέσκου. Με την Ιωάννα καταλαβαινόμασταν με ένα βλέμμα», είπε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Μια δύσκολη συνεργασία ήταν με την Ελένη Τσολάκη, δεν ταιριάξαμε. Δεν το λέω εναντίον της Ελένης, προς Θεού.

Θεωρώ ότι όταν μια συνεργασία δεν κάθεται, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Μπορεί απλά να μην ταιριάξαμε σαν άνθρωποι. Ήταν μία λιγότερο καλή συνεργασία, ήταν πιο δύσκολη συνεργασία».