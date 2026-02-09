«Πυρά» του Chris Brown κατά της εμφάνισης του Bad Bunny στο Super Bowl – Ισχυρίστηκε ότι το NFL «τον χρειάζεται» στη σκηνή

Την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, κατακεραύνωσε ο τραγουδιστής Chris Brown, κάνοντας μια παράτολμη δήλωση.

Ο 36χρονος Chris Brown ισχυρίστηκε ότι το NFL (επαγγελματικό πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου) «τον χρειάζεται» για να ανέβει στη σκηνή αντί του Bad Bunny, ο οποίος τραγούδησε στα ισπανικά κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου την Κυριακή το βράδυ (08.02.2026) προκαλώντας παγκόσμια φρενίτιδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πορτορικανός μουσικός, Bad Bunny, ή αλλιώς Benito Antonio Martínez Ocasio, ο οποίος έφερε τη Lady Gaga και τον Ricky Martin στη σκηνή κατά τη διάρκεια του σόου του ημιχρόνου, ερμήνευσε δημοφιλή τραγούδια όπως τα Titi Me Pregunto, Monaco, El Apagon και Debi Tirar Mas Photos. Ωστόσο, ο Chris Brown δεν φάνηκε να εντυπωσιάστηκε και ισχυρίστηκε ότι η NFL τον χρειαζόταν για να αναλάβει αυτή την τιμή.

«Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω… ότι με χρειάζονται», έγραψε ο Chris Brown στις ιστορίες του στο Instagram, ακολουθούμενο από ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Αντιδρώντας στο σχόλιο του Chris στο X, κάποιος έγραψε: «Ο Bad Bunny μόλις έγραψε ιστορία ως ο πρώτος σόλο ισπανόφωνος headliner, αλλά με κάποιο τρόπο ο Chris βρίσκει τρόπο να το κάνει θέμα για τον εαυτό του».

Ο Bad Bunny, που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά, ξεσήκωσε το κοινό ενώ γύρω του χόρευαν λαμπερά ονόματα, όπως οι Cardi B, ο Πέδρο Πασκάλ και η Τζέσικα Άλμπα. Με την εμφάνισή του τίμησε πολλές πτυχές της πορτορικανής κουλτούρας, από το φαγητό και τα παιχνίδια μέχρι τον χορό.