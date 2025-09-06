Lifestyle

Πύρρος Δήμας: Παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο ο γιος του Βίκτωρας – Η συγκινητική επιλογή στη μνήμη της μητέρας του, Αναστασίας

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και καλεσμένων από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού
Ο Πύρρος Δήμας στον γάμο του γιου του, Βίκτωρα
Ο Πύρρος Δήμας στον γάμο του γιου του, Βίκτωρα / odigos-pierias.gr

Σε μια συγκινητική τελετή στο Λιτόχωρο Πιερίας, ο Βίκτωρ Δήμας, γιος του πολυολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, παντρεύτηκε σήμερα (06.09.2025) την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano.

Ο Πύρρος Δήμας, εμφανώς συγκινημένος, παρακολούθησε τον γιο του να ξεκινάει το νέο κεφάλαιο της ζωής του, έχοντας στη σκέψη του και τιμώντας τη μνήμη της συζύγου του Αναστασίας Σδούγκου, η οποία καταγόταν από το Λιτόχωρο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, με την παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και καλεσμένων από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ίδιο αυτόν ιερό ναό είχε τελεστεί και ο γάμος του ίδιου του Πύρρου Δήμα, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά για την οικογένεια, όπως γράφει το odigos-pierias.gr.

Οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν από την παραδοσιακή ομορφιά και τη γραφικότητα του Λιτοχώρου, ενώ ο γάμος ξεχώρισε για τη λιτότητα, την απλότητα και τη ζεστασιά που αποπνέει.

Ο Βίκτωρας Δήμας με τη σύζυγό του
Ο Βίκτωρας Δήμας με τη σύζυγό του / odigos-pierias.gr

Το ζευγάρι δέχθηκε θερμές ευχές για υγεία, ευτυχία και μια ζωή γεμάτη αγάπη και δημιουργικές στιγμές.

