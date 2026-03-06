Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες σε σπάνια δημόσια εμφάνιση για τα 52α γενέθλιά της

Μια σπάνια δημόσια στιγμή χάρισαν στο κοινό ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η ηθοποιός Εύα Μέντες, κάνοντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.

Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου ο ηθοποιός θέλησε να κάνει μια γλυκιά έκπληξη στη σύντροφό του – επίσης ηθοποιό – για τα 52α γενέθλιά της. Με τη βοήθεια του παρουσιαστή Τζίμι Φάλλον και του κοινού, ο Γκόσλινγκ οργάνωσε μια μικρή γιορτή επί σκηνής, με τραγούδι και κομφετί.

Η Μέντες εμφανίστηκε χαλαρή και στιλάτη, με casual look με τζιν και T-shirt, ενώ ο Γκόσλινγκ επέλεξε ένα κομψό σακάκι με μαύρο σύνολο. Η στιγμή κορυφώθηκε όταν εκείνη τον ευχαρίστησε με ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Tonight Show (@fallontonight)

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines και από τότε κρατά συνειδητά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν δύο κόρες και σπάνια εμφανίζονται δημόσια μαζί.