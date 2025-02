Ράιαν Ρέινολντς: Το «αστειάκι» για τον Τζάστιν Μπαλτόνι στο SNL και η viral αντίδραση του Κέβιν Κόστνερ

Γνωστός για την αίσθηση του χιούμορ του, ο Ράιαν Ρέινολντς αναφέρθηκε στο νομικό δράμα γύρω από τη σύζυγό του, Μπλέικ Λάιβλι, και τον συμπρωταγωνιστή της Τζάστιν Μπαλντόνι, για την ταινία τους «It Ends With Us», κατά τη διάρκεια του επετειακού SNL50 στις 16 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια ενός διαδραστικού σκιτ σε στιλ Q&A που διοργανώθηκε από τις παρουσιάστριες του Sunday Night Live (SNL) για τα 50 χρόνια του, ο Ράιαν Ρέινολντς εμφανίστηκε στο κοινό και σηκώθηκε για να κάνει μια ερώτηση. Εκεί, έχοντας δίπλα του την Μπλέικ Λάιβλι, αστειεύτηκε έμμεσα για την αγωγή και την δικαστική διαμάχη που «τρέχει» ανάμεσα στη σύζυγό του και τον ηθοποιό Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η χιουμοριστική συζήτηση του ηθοποιού εξελίχθηκε ως εξής:

«Ράιαν Ρέινολντς, πώς πάει;» ρώτησε η Amy Poehler τον πρωταγωνιστή του «Deadpool».

«Τέλεια», απάντησε πριν χτυπήσει για να συνεχίσει.

«Γιατί, τι άκουσες;» ρώτησε, αναφερόμενος στο δράμα «It Ends With Us».

Το κοινό γέλασε, ενώ η Λάιβλι, καθισμένη δίπλα του, τον κοίταξε με αμηχανία.

Η Tina Fey και η Amy Poehler, εν τω μεταξύ, σήκωσαν τα χέρια τους, επικαλούμενοι άγνοια, σαν να μην είχαν ακούσει για τίποτα για τον Reynolds ή τη Lively που μπορεί να έχει δημιουργήσει πρωτοσέλιδα τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση χθες το βράδυ από τότε που ξεκίνησε το δράμα της αγωγής. Ο Τζάστιν και ο Μπλέικ πρωταγωνίστησαν και οι δύο στη μεταφορά της Colleen Hoover του «It Ends With Us», ενώ ο Τζάστιν υπηρέτησε και ως σκηνοθέτης.

Η αντίδραση του Κέβιν Κόστνερ

Ο Κέβιν Κόστνερ δεν φαίνεται να έδειξε κάποιο ενδιαφέρον για το αστείο του Ράιαν Ρέινολντς στην εκπομπή 50ης επετείου του Saturday Night Live που στοχεύει στη νομική υπόθεση του Τζάστιν Μπαλντόνι.

Αν και το αστείο του ηθοποιού προκάλεσε γέλιο σε παρευρισκόμενους και τηλεοπτικό κοινό, η αντίδραση του Κέβιν Κόστνερ, που καθόταν ακριβώς πίσω από το ζευγάρι, είχε τους θεατές σε υστερία.

Αφού η αντίδραση έγινε viral στα social media, οι διαδικτυακοί χρήστες έσπευσαν να κάνουν σχόλια για την έκφραση του Kevin.

Ένα άτομο έγραψε στα social media: «Οι υπόλοιποι είμαστε ο Kevin Costner. Η Μπλέικ και ο Ράιαν έχουν κάποιες εξηγήσεις να δώσουν. Επίσης, αυτό που έκαναν στον Justin Baldoni δεν είναι καθόλου αστείο».

Ένας άλλος παρατήρησε: «Κανένα έλεος για τον Ryan Reynolds από τον Kevin Costner στο SNL».

«Ο Κέβιν Κόστνερ και η Σερ ήταν μέσα για τα κουτσομπολιά αλλά δεν το ενέκριναν αυτό!» έγραψε στο X έναν τρίτο άτομο. Ενώ άλλος έγραψε: «Είδα τον Κέβιν Κόστνερ να κάθεται δίπλα εδώ; Δεν φαινόταν εντυπωσιασμένος όταν ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε το αστείο του».

Ωστόσο, ο Τζάστιν κατέθεσε μήνυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατηγορώντας τον Μπλέικ, τον Ράιαν και τον δημοσιογράφο Leslie Sloane για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό.

Ωστόσο, το αστέρι του It Ends With Us απέρριψε τους ισχυρισμούς του Blake.