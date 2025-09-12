Lifestyle

Ραλφ Λόρεν: Υποβασταζόμενος με τη σύζυγό του Ρίκι στη Νέα Υόρκη

Ο θρυλικός σχεδιαστής είναι 61 χρόνια με την σύζυγό του Ρίκι - Χαμογέλασαν και χαιρέτησαν δημοσιογράφους και θαυμαστές
Ο Ραλφ Λόρεν με τη σύζυγό του
Ο Ραλφ Λόρεν με τη σύζυγό του / Credit line: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Υποβασταζόμενος ο 85χρονος σχεδιαστής-σύμβολο της αμερικανικής κομψότητας Ραλφ Λόρεν και η σύζυγός του Ρίκι, 82 ετών, σε κοινή τους εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή του οίκου Ralph Lauren. 

Ο θρυλικός σχεδιαστής Ραλφ Λόρεν, φορώντας τα μεγάλα του μαύρα γυαλιά, δεν άφηνε το χέρι της συζύγου του που τον βοηθούσε να σταθεροποιήσει το βήμα του.

Κάποια στιγμή οι δυο τους κοντοστάθηκαν για να χαμογελάσουν και να χαιρετήσουν τους δημοσιογράφους και τον κόσμο που τους περίμενε.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mickey Blank (@mickmicknyc)

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 1964 με τη σύζυγό του Ρίκι Αν Λεβ-Μπιρ-Λόρεν, να αποτελεί στήριγμα και έμπνευση σε κάθε βήμα της καριέρας του.

Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά – τον Αντριου, την Ντίλαν και τον Ντέιβιντ – δημιουργώντας μια οικογένεια που αποτελεί ζωντανή συνέχεια της κληρονομιάς τους, τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στην προσωπική τους ζωή.

