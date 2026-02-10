Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της: Έχω έναν πόνο, δεν θέλω να γυρίζω εκεί γιατί δεν αντέχεται

Σε μία σπάνια εξομολόγηση για το διαζύγιό της μετά από εννέα χρόνια γάμου προχώρησε η Ράνια Θρασκιά. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα Φωτόπουλο και το ζευγάρι πήρε χωριστούς δρόμους το 2018.

Η Ράνια Θρασκιά εγκαινίασε το vid cast της Ανθής Σαλαγκούδη μίλησε εκτός από το διαζύγιο και για τον ρόλο της ως μητέρα δύο παιδιών που απέκτησε με τον Ανδρέα Φωτόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η επικοινωνία με τα παιδιά της γίνεται πιο εύκολο, όσο μεγαλώνουν:

«Ευτυχώς βοηθάει και η ηλικία των παιδιών. Την ίδια στιγμή βοηθάει και η συνεργασία των δύο γονέων, του μπαμπά τους και της δικής μου γιατί αυτό παίζει τεράστιο ρόλο. Είμαστε πάρα πολύ ενσυνείδητοι και συνεργαζόμαστε για τη γονεϊκότητα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα ζωής, ίσως το μεγαλύτερο», είπε η Ράνια Θρασκιά.

Για το διάστημα του χωρισμού της, ανέφερε πως θυμάται εκείνη την περίοδο πολύ έντονα, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τα παιδιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω έναν πόνο, δεν θέλω να τον αγγίζω και να γυρίζω εκεί ακριβώς γιατί δεν αντέχεται. Αυτό που μπορώ να προσεγγίζω και αυτό που ζω, είναι μία λειτουργική οικογένεια με μία διαφορετική μορφή, με δύο γονείς παρόντες και διαθέσιμους, συναισθηματικά, πρακτικά, υλικά για τα παιδιά τους», εξομολογήθηκε.

View this post on Instagram A post shared by ΚΛΙΚ (@klik.gr)

Η Ράνια Θρασκιά και ο Ανδρέας Φωτόπουλος χώρισαν το 2018 μετά από εννέα χρόνια γάμου. Οι δύο τους απέκτησαν τους γιους τους, Διονύση και Κωστή, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην εφηβεία.