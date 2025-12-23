Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ρένη Πιττακή: «Δεν με προσεγγίζουν πολύ για δουλειές στην τηλεόραση, όσο πατάει η γάτα»

«Ήξερα ότι δεν θέλω να κάνω οικογένεια από πολύ μικρό παιδί» αποκάλυψε η ίδια
Ρένη Πιττακή
Ρένη Πιττακή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ρένη Πιττακή εμφανίστηκε σήμερα (23/12/2025) στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και η ηθοποιός παραχώρησε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Άρη Καβατζίκη. 

Η ηθοποιός, Ρένη Πιττακή, πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες», στο θέατρο Πτι Παλαί.

«Στην πρώτη τάξη του θεάτρου Τέχνης μόνο εγώ και μία φίλη μου ήταν εν γνώση των γονιών μας η παρακολούθηση των μαθημάτων. Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, αλλά η φύση του ήταν καλλιτεχνική. Ζωγράφιζε», είπε αρχικά η Ρένη Πιττακή.

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν θα πω ναι σε κάθε θεατρική πρόταση, αλλά σε μία πρόταση που ξέρω ότι υπάρχει προσοχή και αφοσίωση. Ήξερα ότι δεν θέλω να κάνω οικογένεια από πολύ μικρό παιδί.

Ήταν κάποιες συνθήκες μέσα στην οικογένειά μου που με έκαναν να μη θέλω οικογένεια. Έζησα έναν πολύ δύσκολο, αποτυχημένο γάμο των γονιών μου. Με επηρέασε η βαριά ατμόσφαιρα ασυμφωνίας. Υπήρχαν και οι έρωτες. Δόξα τω Θεώ ερωτεύτηκα».

Η Ρένη Πιττακή ανέφερε επίσης: «Δεν με προσεγγίζουν πολύ για δουλειές στην τηλεόραση, όσο πατάει η γάτα. Απορώ με τα νέα παιδιά πως τα καταφέρνουν, που τρέχουν από το ένα στο άλλο, είναι πολύ δύσκολο.

Όσο είσαι ζωντανός δεν μπορείς να διανοηθείς τον θάνατό σου. Όσο ήμουν νέα γινόμουν έξαλλη όταν άκουγα “ζωή σε λόγου μας”, αρχίζω να το καταλαβαίνω τώρα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
250
188
148
144
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo