Ρία Ελληνίδου: Δε θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή παρά τη δουλειά μου, ξενερώνω

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ρία Ελληνίδου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον λόγο που δεν της αρέσει να μιλάει για την προσωπική της ζωή, ούτε να γνωρίζουν πολλά για αυτήν.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα που φαίνεται να έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένη την ημέρα των Χριστουγέννων, Πέμπτη (25.12.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4». Η Ρία Ελληνίδου μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τη ζωή της, κάνοντας μία αναδρομή στους κυριότερους σταθμούς.

«Μου έχει λείψει να κάνω διακοπές, Πάσχα και Χριστούγεννα, με την οικογένειά μου. Είναι λίγο σκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά, αν μπορούσαν να έρθουν στο μαγαζί, θα μου άρεσε πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά η Ρία Ελληνίδου.

«Δουλεύω από τα 13, μου άρεσε πολύ. Μου φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρον να πάω να τραγουδήσω σε μία πολιτιστική εκδήλωση από το να βγω με την παρέα μου. Μπορούσα να περιμένω 4 – 5 χρόνια, να έκανα κάποια πράγματα με τους συμμαθητές μου. Τώρα το ανακαλύπτω, έπρεπε να το μοιράσω, να μην είμαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο σε δουλειά. Ήθελα να “ψηθώ” πολύ αλλά θα μπορούσα να το κάνω και λίγο αργότερα», δήλωσε.

«Ο πατέρας μου πάντα μας έλεγε “μην χάνετε τον χρόνο σας, την ώρα που εσείς κοιμάστε κάποιος άλλος γράφει ιστορία”. Έχω μεγαλώσει με ατάκες όπως “τα αγαθά κόποις κτώνται”, τα άκουγα από μικρή από τους δικούς μου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Ξέρω ποιο τραγούδι να διαλέξω, τι μου πάει και τι δεν μου πάει. Έκανα και έντεχνο αλλά δεν με ενθουσίασε, θέλω κάτι που να μιλάει πιο πολύ στην ψυχή. Το “μπαμ” έγινε με το “Κάτι ξέρεις”, έτσι έγιναν γνωστά και τα άλλα μου τραγούδια. Την ημέρα που κυκλοφόρησε το “Κάτι ξέρεις”, το θυμάμαι, ήταν Μάρτιος, 13:00 το μεσημέρι και πετούσα με τη μαμά μου ταξίδι στον Άγιο Δομίνικο. Ήμουν κάπου στη μέση της ανταπόκρισης, πήγα στον Άγιο Δομίνικο και δεν ήξερα αν θα γίνει επιτυχία αυτό. Τραγουδούσα το κομμάτι εκεί, έβγαζα βίντεο με τους ντόπιους, ζούσα στον κόσμο μου», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξή της η Ρία Ελληνίδου.

«Κάθε φορά μετά τη μία επιτυχία, δεν προλαβαίνεις να την χαρείς, σκέφτεσαι αμέσως το επόμενο βήμα. Σου φέρνει άγχος, πίεση. Ήθελα πάντα να κάνω καλές συνεργασίες, να είμαι καλή με ό,τι καταπιάνομαι. Πάντα πρόσεχα τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, τώρα ακόμα παραπάνω. Θα πω τώρα κάτι κι ελπίζω να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε αναγνωρίσιμα πρόσωπα τι παράδειγμα δίνουμε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας μιμούνται, δεν θέλω να είμαι κακό παράδειγμα σε αυτό που φοράω, σε αυτό που τραγουδάω. Θέλω να το δίνω το καλό παράδειγμα», παραδέχτηκε ακόμα.

Ρία Ελληνίδου: «Με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων που εκτιμώ»

«Με ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων που εκτιμώ. Δε θα δώσω βάση στην άποψη κάποιου που δεν έχει εικόνα για μένα. Όπως λέει και η γιαγιά μου, του κόσμου τα στόματα δεν είναι σακιά για να τα κλείσεις. Χαλιέμαι καμιά φορά με τη δημοσιότητα. Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι θέλω να πάω Παρασκευή απόγευμα κάπου για καφέ και δε θα πάω, γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Δε θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή παρά τη δουλειά μου, ξενερώνω», ξεκαθαρίζει η Ρία Ελληνίδου στο απογευματινό μαγκαζίνο της Δημόσιας Τηλεόρασης.

«Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το πω; Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου», είπε ακόμα η Ρία Ελληνίδου.