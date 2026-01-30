Lifestyle

Ρία Ελληνίδου: Το τραγούδι και το video clip για τον «απαγορευμένο» έρωτά της

Στο video η Ρία Ελληνίδου ενσαρκώνει μία γυναίκα που ζει τον έρωτά της και αρνείται να συμβιβαστεί με το τι θα πει ο κόσμος
Η μοναδική Ρία Ελληνίδου κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο τραγούδι και music video «Εξηγήστε Μου». Η «εκρηκτική» τραγουδίστρια συνεχίζει τις μεγάλες πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες της.

Η Ρία Ελληνίδου αναδείχθηκε το 2025 ως η no1 γυναίκα τραγουδίστρια στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο ετήσιο ραδιοφωνικό airplay.

Το «Εξηγήστε Μου» είναι ένα μοντέρνο λαϊκό τραγούδι με τον ερμηνευτικό δυναμισμό της Ρίας Ελληνίδου, σε μουσική του Λεμονή Σκοπελίτη και στίχους του Ηλία Φιλίππου, που θα περιλαμβάνεται στο νέο album που ετοιμάζει η αυθεντική και ξεχωριστή ερμηνεύτρια.

Το «Εξηγήστε Μου» μεταφέρεται στο YouTube με έμπνευση από την ιστορία του διαβόητου ζευγαριού Bonnie και Clyde.

Στο video η Ρία Ελληνίδου ενσαρκώνει μία γυναίκα που ζει τον έρωτά της και αρνείται να συμβιβαστεί με το τι θα πει ο κόσμος, στέλνοντας το μήνυμα ότι στα συναισθήματα δεν χωρούν ούτε όρια, ούτε απολογίες.

Τη σκηνοθεσία έκανε ο Menelaos V.

Την ίδια ώρα, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τις συναρπαστικές εμφανίσεις δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη στο «VogAthens», που θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου μετά από σχεδόν 10 μήνες sold out επιτυχίας.

Ακολούθως θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Πέτρο Ιακωβίδη και σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

