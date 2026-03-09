Ριάνα: 10 εκατομμύρια δολάρια η εγγύηση στη γυναίκα που «γάζωσε» την έπαυλη της διάσημης τραγουδίστριας

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τα κίνητρα της γυναίκας που πυροβόλησε εναντίον της έπαυλης της Ριάνα στο Λος Άντζελες. Η εγγύηση της «πιστολέρο» έχει οριστεί σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Μία γυναίκα, που βαρύνεται με υποψίες ότι πυροβόλησε στις 8 Μαρτίου εναντίον του σπιτιού της διάσημης τραγουδίστριας Ριάνα στο Λος Άντζελες, συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα (09.03.2026).

Πυροβολισμοί έπεσαν στην έπαυλη όπου διαμένει η Rihanna, ο σύζυγός της, ο ράπερ A$AP Rocky και τα τρία παιδιά τους, από μία γυναίκα που οδηγούσε ένα λευκό Tesla, το οποίο είχε παρκάρει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, στη συνοικία του Μπέβερλι Χιλς, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD).

Αυτή η γυναίκα συνελήφθη από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε ένα εμπορικό κέντρο, μισή ώρα μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τη LAPD.

Η ύποπτη, Ιβάνα Λιζέτ Ορτίς, χρησιμοποίησε ένα τουφέκι τύπου AR-15, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες.

Σε πλάνα που καταγράφθηκαν από αέρος μετά την επίθεση διακρίνονται σημάδια από σφαίρες στην πύλη του ακινήτου.

Οι ερευνητές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά της. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες.