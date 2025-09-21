Lifestyle

Ρίκα Διαλυνά: «Είχα πει ότι θέλω να ζήσω 250 χρόνια, νόμιζα ότι θα τα κατάφερνα»

«Με πόνεσε η Ελλάδα, υπήρξε και υπάρχει ζήλια στη χώρα μας» ανέφερε η Ρίκα Διαλυνά σε συνέντευξή της
Ρίκα Διαλυνά
Ρίκα Διαλυνά / NDP PHOTO

Για την απόφαση να ζήσει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, για την σχέση που διατηρεί με τη μοναξιά καθώς και για την καλλιτεχνική της διαδρομή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ρίκα Διαλυνά στη συνέντευξη που έδωσε το πρωινό της Κυριακής στην κάμερα της νέας εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και τον Λευτέρη Κουμαντάκη στον ΑΝΤ1.

«Αγαπάω την Κρήτη και πάντα είχα στον νου μου τα τελευταία χρόνια της ζωής μου να τα περάσω στο νησί. Δεν αισθάνομαι μοναξιά, γιατί τα πάω πολύ καλά με τον εαυτό μου» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Ρίκα Διαλυνά.

«Υπήρξα στη ζωή μου τυχερή. Από μικρό παιδί είχα στόχους. Με πόνεσε η Ελλάδα, υπήρξε και υπάρχει ζήλια στη χώρα μας. Δεν πόνταρα στην ομορφιά μου. Έλεγαν ότι είμαι ασχημόπαπο. Πριν τα καλλιστεία στην Αμερική, είπαν ότι είχα σχέσεις με κομμουνιστές. Μου έδωσε άδεια το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ». 

«Στην αρχή είχα πει ότι θέλω να ζήσω 250 χρόνια, νόμιζα ότι θα τα κατάφερνα, κι αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα μου αρκούνε», συμπλήρωσε η Ρίκα Διαλυνά στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη, στη νέα εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. 

Για το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, είχε μιλήσει η ίδια, λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό της. «Ήταν δύο μερόνυχτα με φρικτούς πόνους! Βασανιστήριο. Οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι μέρος της σπονδυλικής μου στήλης κόπηκε στα δύο» είχε πει μεταξύ άλλων.

Η Ρίκα Διαλυνά ζει πλέον μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης, στα μέρη που γεννήθηκε το 1931. Δίπλα της παραμένουν οι δικοί της άνθρωποι που την στηρίζουν και μοιράζονται τις αγωνίες της.

Lifestyle
