Ρίτα Γουίλσον: «Όταν είμαι στην Ελλάδα, νιώθω σαν το σπίτι μου» – Τι είπε σε άπταιστα ελληνικά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ

H Χολυγουντιανή ηθοποιός που μαζί με τον σύζυγο της επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα, μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τη χώρα μας αλλά και τη θρησκεία της
Η Ρίτα Γουίλσον
Η Ρίτα Γουίλσον / Reuters

Η Ρίτα Γουίλσον τίμησε τις ελληνικές της ρίζες στο κόκκινο χαλί τη βραδιά των Όσκαρ. «Είμαι εδώ. Ναι. Γειά σου! Καλησπέρα σας» είπε με χαρά και σε άπταιστα ελληνικά όταν συνάντησε τον Γιώργο Σατσίδη.

Η Ρίτα Γουίλσον δέχτηκε με χαρά να κάνει μερικές δηλώσεις όταν άκουσε ότι είναι από την Ελλάδα ο Γιώργος Σατσίδης τη βραδιά των Όσκαρ στο κόκκινο χαλί και η Χολυγουντιανή ηθοποιός δέχτηκε με χαρά να κάνει μερικές δηλώσεις όταν άκουσε ότι είναι από την Ελλάδα.

 «Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Όσκαρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Χόλυγουντ, οπότε για μένα είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, επειδή ήταν σαν διακοπές. Όταν ήμουν παιδί και γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο, βλέπαμε τα Όσκαρ το απόγευμα και είναι υπέροχο. Τι παράδοση» ανέφερε στη συνέχεια για τα κινηματογραφικά βραβεία.

Σε άλλο σημείο, η Ρίτα Γουίλσον που με τον σύζυγός της επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα και ειδικά την Αντίπαρο, και πλέον θεωρούνται Έλληνες πολίτες μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τη χώρα μας αλλά και τη θρησκεία της.

«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος» είπε.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
77
65
55
48
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Πολεμικές τέχνες: Ασπίδα αυτοπεποίθησης ενάντια στο bullying – Πειθαρχία, σεβασμός και τεχνικές αυτοάμυνας ως εφόδια για ασφαλές σχολικό κλίμα και επιτυχημένη ενήλικη ζωή
Πώς τα μαχητικά αθλήματα θωρακίζουν τα παιδιά απέναντι στο bullying και ο ρόλος που παίζουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη
Τζούντο
Συνελήφθη ο ηθοποιός του Nickelodeon, Κρις Ο’ Νιλ, για διάρρηξη σε σπίτι στο Μαλιμπού
Ο 31χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει
ηθοποιός
