Ρίτα Γουίλσον: «Όταν είμαι στην Ελλάδα, νιώθω σαν το σπίτι μου» – Τι είπε σε άπταιστα ελληνικά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ

Η Ρίτα Γουίλσον τίμησε τις ελληνικές της ρίζες στο κόκκινο χαλί τη βραδιά των Όσκαρ. «Είμαι εδώ. Ναι. Γειά σου! Καλησπέρα σας» είπε με χαρά και σε άπταιστα ελληνικά όταν συνάντησε τον Γιώργο Σατσίδη.

η Χολυγουντιανή ηθοποιός δέχτηκε με χαρά να κάνει μερικές δηλώσεις όταν άκουσε ότι είναι από την Ελλάδα.

«Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι εδώ, στα Όσκαρ. Ξέρετε ότι ερχόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι η μόνη δουλειά που είχα ποτέ ως ηθοποιός και μεγάλωσα στο Χόλυγουντ, οπότε για μένα είναι σαν να γυρίζω στο σπίτι, επειδή ήταν σαν διακοπές. Όταν ήμουν παιδί και γυρνούσα στο σπίτι από το σχολείο, βλέπαμε τα Όσκαρ το απόγευμα και είναι υπέροχο. Τι παράδοση» ανέφερε στη συνέχεια για τα κινηματογραφικά βραβεία.

Σε άλλο σημείο, η Ρίτα Γουίλσον που με τον σύζυγός της επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα και ειδικά την Αντίπαρο, και πλέον θεωρούνται Έλληνες πολίτες μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τη χώρα μας αλλά και τη θρησκεία της.

«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος» είπε.