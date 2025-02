Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Τραμπ: Έχουμε έναν τραμπούκο και κακοποιό για πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιτέθηκε λεκτικά στον Ντόναλντ Τραμπ και έκρουσε καμπανάκι για την άνοδο του αυταρχισμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης απονομής των βραβείων Goya στην Ισπανία.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στην Αμερική, όπου έχουμε έναν νταή και κακοποιό για πρόεδρο», δήλωσε ο 75χρονος ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ όταν παρέλαβε το τιμητικό βραβείο Goya για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Ενώ αρχικά μιλούσε για την τέχνη της υποκριτικής, ο ηθοποιός διέκοψε την ομιλία του και αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρεί τελευταία στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις φυλετικές διακρίσεις, ενώ χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «κακοποιό» που έχει βάλει την Αμερική σε μια «σκοτεινή περίοδο».

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε: «Βλέπω ότι αυτή η ανόητη φυλετική νοοτροπία αρχίζει να κυριαρχεί, όπου νομίζουμε ότι είμαστε όλοι χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον. Δυστυχώς, έχουμε εκλεγμένους αξιωματούχους που δεν μας εμπνέουν με τον τρόπο που θα θέλαμε», δήλωσε για να προσθέσει:

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο στην Αμερική, όπου έχουμε έναν νταή και κακοποιό για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ το κοινό τον καταχειροκρότησε.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ τόνισε ωστόσο, πως το φαινόμενο αυτό του αυταρχισμού δεν είναι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά παντού. «Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση», σημείωσε.

Πέρα από την ομιλία του σχετικά με κοινωνικά ζητήματα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στην αγάπη του για τον κινηματογράφο, ενώ αστειεύτηκε ότι ίσως παρέλαβε το βραβείο για την συνολική του προσφορά στη βιομηχανία λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα ήθελε. «Αυτή είναι μια υπέροχη ενθάρρυνση.

