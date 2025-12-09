Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» με δύο φωτογραφίες με τη γυναίκα της ζωής του Τζόαν

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον είναι συντετριμμένος μετά τον θάνατό της συζύγου του κι έκανε μια συγκινητική ανάρτηση την Τρίτη (09.12.2025), εκφράζοντας τον πόνο του για τον θάνατο της. Η Τζόαν Μπράνσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών τον περασμένο μήνα. Ήταν παντρεμένοι από το 1989 και είχαν μαζί τρία παιδιά και πέντε εγγόνια.

Ο 75χρονος μεγιστάνας του ομίλου Virgin Ρίτσαρντ Μπράνσον μοιράστηκε στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού συνοδευόμενες από ένα «ευχαριστώ» προς τους φίλους, τους θαυμαστές και τους followers του για την υποστήριξή τους.

Στο συγκινητικό μήνυμα, ο Μπράνσον ανέφερε ότι η οικογένειά του «τώρα θέλει απλώς να γιορτάσει τη ζωή της Τζόαν και όλα όσα έζησε» και παραδέχθηκε ότι αισθάνεται «πολύ τυχερός» που γνώρισε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 36 χρόνια.

Όπως έγραψε: «Ευχαριστούμε όλους όσοι μοιράστηκαν τόσο τρυφερά μηνύματα για την Τζόαν. Όλη η οικογένειά μας έχει συγκινηθεί από την έκρηξη αγάπης. Μας φέρνει μεγάλη ανακούφιση και σημαίνει πολλά για όλους μας…

Είμαστε μια οικογένεια που τώρα θέλει απλώς να γιορτάσει την Τζόαν και την υπέροχη ζωή που έζησε. Νιώθω τόσο τυχερός που τη γνώρισα πριν από τόσα χρόνια…

Ήταν απλώς μια χαρά να είναι κανείς κοντά της – όπως επιβεβαίωσαν πολλά από τα μηνύματά σας. Στέλνουμε μεγάλη αγκαλιά σε όλους όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί μας. Και σε όσους έχουν χάσει πρόσφατα κάποιο μέλος της οικογένειας, οι σκέψεις μας (και, είμαι σίγουρος, οι σκέψεις της Τζόαν) είναι μαζί σας».

Το μήνυμα του Μπράνσον συγκίνησε φίλους και γνωστούς.

Τον περασμένο μήνα, η Daily Mail αποκάλυψε ότι ένα παινχίδι της μοίρας επέτρεψε στον Ρίτσαρντ Μπράνσον να είναι με τη σύζυγό του στις τελευταίες της ώρες, πριν από τον ξαφνικό θάνατό της.

Ο Μπράνσον νοσηλευόταν έπειτα από τραυματισμό στον ώμο στην Ινδία, ενώ η Τζόαν αναρρώνε από πρόβλημα στη μέση σε νοσοκομείο της Αγγλίας.

Κατέληξαν στην ίδια πτέρυγα, σε δωμάτια λίγα μέτρα μακριά.

«Γελάσαμε για το πόσο “δικό μας” ήταν να βρισκόμαστε ξανά στον ίδιο διάδρομο, σαν ερωτευμένοι έφηβοι. Είχαμε ένα υπέροχο γεύμα εκείνη την ημέρα. Μετά χαμογέλασε… το χαμόγελο που ερωτεύτηκα πριν 50 χρόνια. Και ξαφνικά έφυγε», έγραψε στη συγκινητική του ανάρτηση.