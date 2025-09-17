Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η λατρεία για την Κρήτη και η σκέψη του να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το κινηματογραφικό είδωλο του Χόλιγουντ και ο διαχρονικά «ωραίος» του σινεμά είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα και την Κρήτη. Είχε επισκεφθεί το Ηράκλειο πριν από δεκαετίες, έζησε εκεί για μήνες με την οικογένειά του και δεν ξέχασε ποτέ την κρητική φιλοξενία. Όπως είχε παραδεχτεί σε ανύποπτο χρόνο, οι επισκέψεις του στην Ελλάδα, του έμειναν αξέχαστες και σημάδεψαν τη ζωή του.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στον Γιάννη Ζουμπουλάκη για την εφημερίδα «Το Βήμα», ότι ένα από τα ταξίδια που σημάδεψαν τη ζωή του ήταν και αυτό στην Κρήτη το 1967.

Το πέρασμά του από την Ελλάδα και την Κρήτη ήταν ένα μέρος του ταξιδιού στην Ευρώπη: «Το 1967 πήρα την οικογένειά μου και επιστρέψαμε στην Ευρώπη. Ζήσαμε για έξι μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο, τη Μίχας, και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα της Κρήτης», είπε αρχικά ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και στη συνέχεια ανέφερε ότι προσπάθησε να πείσει την οικογένειά του να ζήσουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα, ένδειξη του πόσο βαθιά τον στιγμάτισαν εκείνα τα ταξίδια.

«Λατρεύω την Ελλάδα και τους Έλληνες», είχε πει ο ηθοποιός, παραγωγός και ιδρυτής του φεστιβάλ Sundance. «Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου. Προτού ακόμη γίνω ηθοποιός. Ένιωσα ότι τα ταξίδια θα ήταν η πραγματική εκπαίδευσή μου. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, δεν ήμουν και τόσο καλός μαθητής. Βαριόμουν. Το βλέμμα μου, οι σκέψεις μου, η φαντασία μου ήταν διαρκώς έξω από το παράθυρο» είχε συμπληρώσει.

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε αποκαλύψει ότι αγάπησε πολύ την Κρήτη από αυτά που είχε διαβάσει και θέλησε να την επισκεφθεί. Μάλιστα, ξεκίνησε χαιρετώντας στα ελληνικά: «Τι κάνεις;» ρώτησε τον δημοσιογράφο και συνέχισε: «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού. Ζήσαμε περίπου πέντε μήνες στο Ηράκλειο», ανέφερε, προσθέτοντας με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».

Ο ηθοποιός μάλλον είχε μάθει πλέον και κάποιες ελληνικές λέξεις, ενώ όταν έμαθε για τα Μάταλα, το χωριό με τις φυσικές σπηλιές όπου κάποιοι έμεναν για καιρό, αποφάσισε να τα επισκεφθεί για να δει αν θα μπορούσαν ως οικογένεια να μείνουν σε κάποια από αυτές.

Ο ξανθός, γαλανομάτης γόης που αποτέλεσε, επί δεκαετίες, τον κρυφό πόθο αμέτρητων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 89 ετών, στο σπίτι του στην πολιτεία της Γιούτα.