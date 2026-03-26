Rosalia: Η φωτογραφία στο φορείο μετά τη διακοπή της συναυλίας της: «Νιώθω καλύτερα, σας ευχαριστώ για την αγάπη»

Μία περιπέτεια υγείας ανάγκασε την τραγουδίστρια Rosalia να διακόψει την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μιλάνο, το βράδυ της Τετάρτης (25.03.2026). Μάλιστα, αμέσως μετά την έβαλαν σε φορείο και της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Αφού η συναυλία είχε ξεκινήσει η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα ενημέρωσε τους θαυμαστές της, που είχαν πληρώσει εισιτήριο για να την απολαύσουν live στο Unipol Forum στο πλαίσιο της περιοδείας «Lux», ότι είναι άρρωστη. Αν και η τραγουδίστρια έκανε προσπάθειες να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η Rosalia κάποιες ώρες αργότερα έκανε μία ανάρτηση, σημειώνοντας ότι είναι καλύτερα κι ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

«Νιώθω καλύτερα, σας ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη και την κατανόηση από όλους όσοι ήταν εκεί», έγραψε στα αγγλικά η Rosalia, η οποία το μεσημέρι της Πέμπτης δημοσίευσε μία φωτογραφία της από το φορείο και σημείωσε ότι αισθάνεται πλέον καλύτερα.

Τι συνέβη στη συναυλία της Rosalia

Η Rosalia αποκάλυψε στο κοινό ότι έπαθε τροφική δηλητηρίαση και πριν ανέβει στη σκηνή έκανε εμετούς…

«Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία από την αρχή, παρότι ήμουν άρρωστη. Έχω πάθει πολύ σοβαρή τροφική δηλητηρίαση και προσπάθησα να αντέξω μέχρι το τέλος, αλλά αισθάνομαι εξαιρετικά άσχημα. Έκανα εμετούς στα παρασκήνια και θέλω πραγματικά να δώσω το καλύτερο σόου, αλλά ουσιαστικά είμαι στο πάτωμα και προσπαθώ όσο μπορώ. Μπορώ να προσπαθήσω να συνεχίσω, αλλά κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να σταματήσω», είπε αρχικά η Rosalia στους θαυμαστές της και το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μέσω των social media.

«Είμαι πολύ άρρωστη και προσπαθώ πραγματικά, θα συνεχίσω όσο μπορώ, αλλά αν χρειαστεί να σταματήσουμε, θα το κάνουμε αν δεν μπορώ σωματικά να συνεχίσω. Πονάω», πρόσθεσε η νεαρή καλλιτέχνιδα λίγη ώρα αργότερα.

Ωστόσο η συναυλία δεν έφτασε μέχρι το τέλος της, καθώς η Rosalia αισθανόταν εξαιρετικά άσχημα και αναγκάστηκε να τη διακόψει.

«Προσπάθησα με κάθε τρόπο να συνεχίσω τη συναυλία μέχρι το τέλος, αλλά είμαι πραγματικά άρρωστη και δεν μπορώ να το κάνω», εξήγησε στον κόσμο που είχε πάει να την ακούσει live.

@much Rosalía ended her show in Milan mid-way due to food poisoning. She took the time to explain to the crowd before walking off stage. Wishing Rosalía a speedy recovery [via: @mario.montani original sound – MuchMusic

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοδεία με τίτλο «Lux Tour» ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026 από την πόλη Λυών της Γαλλίας.