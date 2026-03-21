Σάκης Κατσούλης για Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Τελευταία ταλαιπωρείται στον ύπνο»

Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύζυγός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αναφέρθηκε πρόσφατα ο Σάκης Κατσούλης.

Ο νικητής του «Survivor» που πρόσφατα ενώθηκε με τη σύντροφό του με τα δεσμά του γάμου και σύντομα θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι που είναι αγοράκι έβαλε ένα βίντεο στο Instagram. Ο Σάκης Κατσούλης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης.

Έτσι εκείνος της αγόρασε μαξιλάρι για εγκυμονούσες για να τη βοηθήσει να κοιμάται καλύτερα.

«3 stages.

1st) Ο ΠΑΟ να το γυρίσει.

2nd) Να καταφέρω να φουσκώσω το μαξιλάρι που πήρα για τη Μαριαλένα, πριν σκάσω, γιατί τελευταία ταλαιπωρείται λίγο με την κοιλίτσα στον ύπνο, με αποτέλεσμα να ξυπνάω 6 το πρωί και να την βρίσκω όρθια.

3rd) Πρώτη φορά φτιάχνουμε κοκκινιστό μοσχαράκι και η συνταγή έλεγε 2 ώρες βράσιμο. Έχει μείνει άλλη μισή ώρα.

Υ.Γ. Ξεκινάς να μαγειρεύεις Πέμπτη απόγευμα και τρως Παρασκευή», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (19.03.2026).