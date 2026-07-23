Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη στη Σίφνο για διακοπές – Το βίντεο με τη Ρένα Μόρφη

Ένα ταξιδάκι αναψυχής απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη. Το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να πάρει μερικές μέρες off από τις υποχρεώσεις του και τη ρουτίνα της πόλης και να ξεκουραστεί σε ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί συνάντησαν και τη Ρένα Μόρφη.

Ο διάσημος τραγουδιστής βρίσκεται μαζί με την Κάτια Ζυγούλη στη Σίφνο για διακοπές και μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Σάκης Ρουβάς φιλοξενούνται από τη Ρένα Μόρφη.

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Ο Σάκης Ρουβάς την Πέμπτη (23.07.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο καταγράφει την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη να χαμογελούν ξέγνοιαστες στον φακό.

«Κάποιες εικόνες μιλούν από μόνες τους. Υπέροχη στιγμή στην Σίφνο, με θέα που δύσκολα ξεχνιέται. Ευχαριστούμε Ρένα Μόρφη για τη φιλοξενία», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Σάκης Ρουβάς.

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«Άντε και του χρόνου καπετάνιε», του απάντησε η ερμηνεύτρια σε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτησή του.

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Σημειώνεται ότι η Ρένα Μόρφη και ο Σάκης Ρουβάς τη φετινή σεζόν συνεργάστηκαν στο «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, εκείνος κράτησε τον ρόλο του παρουσιαστή, ενώ η συνάδελφός του ήταν στην κριτική επιτροπή του σόου μεταμορφώσεων.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με την σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη, όπου πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι στις καλοκαιρινές τους διακοπές, βάζοντας τέλος στις φήμες χωρισμού που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.