Σάλμα Χάγιεκ: Η baby blue ζακέτα με δύο κουμπιά που άφησε εποχή στις Κάννες το 1999

Με μια πλεκτή ζακέτα με μόλις δύο κουμπιά να κρατάνε το πλούσιο στήθος της και σατέν φούστα, η Σάλμα Χάγιεκ έκλεψε την παράσταση στις Κάννες πίσω στο 1999. Χωρίς στιλίστα, χωρίς να κρύβεται από πίσω κάποιος μεγάλος σχεδιαστής – μόνο δημιουργικότητα και θάρρος, η η Σάλμα Χάγιεκ έγραψε ιστορία.

Το βράδυ της Τρίτης (13.05.2025), στο κόκκινο χαλί του 78ού ετήσιου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών είχαν την τιμητική τους τα αποκαλυπτικά φορέματα και τα σέξι σκισίματα διάσημων brands. Πριν από 26 χρόνια, η Σάλμα Χάγιεκ δεν χρειαζόταν τίποτα από όλα αυτά για να λάμψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός πρωταγωνιστούσε σε δύο ταινίες τότε – τη μεταφορά του έργου του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες «No One Writes to the Colonel», και την κωμωδία-φαντασίας «Dogma» του Κέβιν Σμιθ. Στο amfAR Gala των Καννών, εμφανίστηκε με μία baby blue κοντομάνικη ζακέτα – που μετά βίας κρατούσαν κλειστή τα δύο κουμπιά – αφήνοντας να φανεί το σουτιέν της – και μια αέρινη, σατέν φούστα στην ίδια παστέλ απόχρωση.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα clutch και εντυπωσιακά κοσμήματα.

Το στιλ της δεν ήταν αποτέλεσμα στυλίστα. Περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, αποκάλυψε πως διάλεξε μόνη της αυτό το ντύσιμο. «Ήταν ένα ρίσκο… Πήρα ένα πουλόβερ που κανονικά πρέπει να φοριέται με κάτι από μέσα – γιατί είχε μόνο δύο κουμπιά – και μια φούστα, και έφτιαξα το δικό μου στιλ», είπε η Χάγιεκ σε βίντεο για τη Vogue, η οποία χαρακτήρισε την εμφάνισή της «συνδυασμό που δεν περνά απαρατήρητος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν φανταζόμουν ότι μια μέρα η Vogue θα έλεγε ότι είναι μία από τις πιο εμβληματικές μου εμφανίσεις», πρόσθεσε, εξηγώντας πως η έμπνευση προήλθε από τη «δημιουργικότητά» της, σε μια εποχή που δεν είχε πολλούς πόρους για να ντυθεί στο κόκκινο χαλί.

Εκείνη την περίοδο, η Χάγιεκ είχε ήδη μάθει να ντύνεται μόνη της για τις εμφανίσεις της. Όπως είπε στο περιοδικό, δυσκολευόταν να βρει σχεδιαστές που να της δίνουν ρούχα.

«Κανείς δεν πίστευε ότι μια Μεξικανή θα έμενε στο χώρο, οπότε γιατί να μου δώσουν φόρεμα;» σχολίασε με σαφήνεια.

Πληροφορίες από CNN