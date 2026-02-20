Lifestyle

Σαρλίζ Θερόν: Ένας φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες, δεν αισθανόμουν άνθρωπος

«Πρόσφατα δούλεψα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά κοντά μου και έβαζε τα χέρια του πάνω μου», αποκάλυψε ακόμα
Σαρλίζ Θερόν
H Σαρλίζ Θερόν / REUTERS / Yara Nardi

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε η Σαρλίζ Θερόν, η οποία έδωσε μία νέα συνέντευξη, υπογραμμίζοντας ότι είχε δεχτεί λεκτική κακοποίηση από έναν φωτογράφο, η οποία είχε διάρκεια… 15 ώρες. 

Η διάσημη σταρ μιλώντας στο περιοδικό AnOther Magazine εξομολογήθηκε ότι περιέγραψε στις κόρες ότι είχε συναντήσει έναν φωτογράφο, την περίοδο που δούλευε ως μοντέλο.  Αυτός ο άνθρωπος έκανε τη Σαρλίζ Θερόν έκανε να νιώσει απαίσια και η τραυματική αυτή εμπειρία έχει χαραχτεί στη μνήμη της. 

«Σκέφτομαι στιγμές που είχα σε πλατό ή με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, ως μοντέλο. Έλεγα στις κόρες μου τις προάλλες για μια δουλειά που είχα. Θυμάμαι αυτόν τον φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση και απλώς να μην αισθάνομαι άνθρωπος», εξομολογήθηκε η Σαρλίζ Θερόν.

«Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Πρόσφατα δούλεψα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά κοντά μου και έβαζε τα χέρια του πάνω μου, δένοντας το πουκάμισό μου. Έπρεπε να μιλήσω», είπε ακόμα η Σαρλίζ Θερόν στην ίδια συνέντευξη. 

