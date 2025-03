Σε δημοπρασία «θησαυροί» του Studio Ghibl για τον εορτασμό της 40ης επετείου του

Ο Heritage Auctions φιλοξενεί μια ειδική δημοπρασία για τον εορτασμό της 40ης επετείου του Studio Ghibli.

Το έκτο μέρος στη δημοπρασία «The Art of Anime» θα προσφέρει μια επιλογή από θησαυρούς anime από το στούντιο του Hayao Miyazaki, στο οποίο δημιούργηθηκαν cult-κλασικές ταινίες, My Neighbor Totoro, Spirited Away, Princess Mononoke, Kiki’s Delivery Service, Castle in the Sky και άλλες.

Η ιστορία του Studio Ghibli, ενός από τα πιο σημαντικά και διάσημα στούντιο anime στον κόσμο, ξεκινά πριν από την ίδρυσή του με το «Nausicaä of the Valley of the Wind» του Hayao Miyazaki. Η μεταποκαλυπτική ταινία περιπέτειας επιστημονικής φαντασίας κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία την άνοιξη του 1984 και έκτοτε θεωρείται ευρέως ως μία από τις καλύτερες ταινίες κινουμένων σχεδίων που έγιναν ποτέ.

Ενθαρρυμένος από την επιτυχία της ταινίας, ο Miyazaki, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη Isao Takahata και τον παραγωγό Toshio Suzuki, ίδρυσαν το Studio Ghibli την επόμενη χρονιά. Λάτρης της αεροπορίας, ο Miyazaki έδωσε στο στούντιο όνομα από το ιταλικό αναγνωριστικό αεροπλάνο Caproni Ca.309 Ghibli. Η πρώτη ταινία του κινηματογραφικού στούντιο ήταν το «Castle in the Sky» του 1986, υπενθυμίζεται σε ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

Μεταξύ των αντικειμένων που συνδέονται με το Studio Ghibli και πωλούνται στη δημοπρασία είναι σελιλόιντ και εικόνες περιορισμένης έκδοσης που παρουσιάζουν τους εμβληματικούς χαρακτήρες των ταινιών, τη Sheeta, τον Seita και πολλούς άλλους, αφίσες, βιβλία.

Εκτός από τη συλλογή Ghibli στη δημοπρασία πωλούνται σκίτσα, βιβλία, αφίσες και εκτυπώσεις από άλλα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια των Akira, Katsuhiro Otomo και ζωγραφιές και εικόνες των Pokémon.

Η δημοπρασία «The Art of Anime » διοργανώνεται στις 22 – 24 Μαρτίου online και στην έδρα του οίκου στο Ντάλας.