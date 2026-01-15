Σελίν Ντιόν: Η ανάρτηση για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του συζύγου της – «Αγάπη μου, κάθε μέρα χωρίς εσένα μοιάζει με δεκαετία»

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του συζύγου της Ρενέ Ανζελίλ και η Σελίν Ντιόν έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media τιμώντας τη μνήμη του. Ο Ρενέ Ανζελίλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

«Αγάπη μου, δέκα χρόνια χωρίς εσένα φαίνονται σαν μία ημέρα, και ταυτόχρονα κάθε μέρα μοιάζει με δεκαετία», έγραψε η τραγουδίστρια του «Power of Love» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από μία φωτογραφία, με το πορτρέτο του Ανζελίλ πάνω σε ένα μαύρο πιάνο.

«Δέκα χρόνια χωρίς τη φροντίδα σου, κι όμως καθημερινά νιώθω το άγγιγμά σου», συμπλήρωσε.

Η βραβευμένη με Grammy σταρ δεν ήταν η μόνη που απέτισε φόρο τιμής στον άνθρωπο που υπήρξε μέντορας και σύντροφος της ζωής της. Ο Ανζελίλ, ο οποίος ανέλαβε την καριέρα της Ντιόν όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών προτού την παντρευτεί το 1994, μνημονεύτηκε και από τους τρεις γιους τους, τον 24χρονο Ρενέ-Τσαλς και τους 15χρονους Έντι και Νέλσον, οι οποίοι συνυπέγραψαν το μήνυμα.

«Μας λείπεις περισσότερο από όσο μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μας έμαθες να είμαστε δυνατοί. Σε αγαπάμε όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο», κατέληξαν.