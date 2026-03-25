Σεθ Πίτερσον: Ο γκέι πορνοστάρ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 28 ετών

Νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 28 ετών βρέθηκε ο γκέι πορνοστάρ Σεθ Πίτερσον. Η ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης έγινε, μέσω ανάρτησης του συντρόφου του, Σάιρους Σταρκ, στα social media.

Ο Σταρκ, που εργάζεται και εκείνος ως πορνοστάρ, γνωστός με το ψευδώνυμο Kobe Marsh, ανακοίνωσε τον θάνατο του Πίτερσον στο X, γράφοντας:

«Με βαριά καρδιά μοιράζομαι μαζί σας την είδηση του θανάτου του συντρόφου μου και καλύτερού μου φίλου, Σεθ. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, έχει ραγίσει η καρδιά μου». Υπογράφοντας ως Kobe, ο Σάιρους Σταρκ κοινοποίησε σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe που δημιούργησε στη μνήμη του εκλιπόντος, προσθέτοντας πως ο Σεθ Πίτερσον «εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι μας νωρίτερα σήμερα».

Παράλληλα τόνισε, ότι ο εκλιπών ήταν «ιδιαίτερα αγαπητός και ότι η απουσία του είναι αισθητή», ενώ διευκρίνισε πως τα έσοδα από την καμπάνια οικονομικής στήριξης θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωντό από τι πέθανε ο γκέι πορνοστάρ.