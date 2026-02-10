Shakira: Η θεαματική τούμπα στη σκηνή τη στιγμή που τραγουδούσε το «Si Te Vas»

Ένα ατύχημα είχε η Shakira στη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής της στο Σαν Σαλβαδόρ. Η Κολομβιανή ποπ σταρ γλίστρησε στη σκηνή την ώρα της ερμηνείας, αλλά σηκώθηκε άμεσα και συνέχισε το πρόγραμμα, καθησυχάζοντας το κοινό.

Η Shakira ερμήνευε το «Si Te Vas» όταν, καθώς κινούνταν στη σκηνή συναυλίας στο Σαν Σαλβαδόρ, το δεξί της πόδι γύρισε απότομα με αποτέλεσμα η διάσημη τραγουδίστρια να γλιστρήσει και να πέσει στο πλάι.

Στην αρχή επικράτησε σιγή και αμέσως μετά το κοινό αντέδρασε έντονα, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Η αντίδραση της Σακίρα ήταν ψύχραιμη.

Σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και συνέχισε κανονικά το τραγούδι.

Ο κιθαρίστας της άρχισε να παίζει ξανά και όλοι ξεκίνησαν να χειροκροτούν!

Shakira’nın El Salvador konserinde ayağının kayarak sahnede yere düştüğü anlar… pic.twitter.com/zILZEdU60U — MEGA MAG (@MEGA_MAG__) February 9, 2026

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η συναυλία συνεχίστηκε με νέο ενθουσιασμό και ευτυχώς χωρίς άλλα απρόοπτα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Shakira επέλεξε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με χιούμορ, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στα Instagram Stories της.

Στη σύντομη ανάρτησή της, γραμμένη στα ισπανικά, καθησύχασε τους θαυμαστές της τονίζοντας ότι είναι «φτιαγμένη από λάστιχο».